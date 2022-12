Nouveau jeu : Amnesia: The Bunker

Visiblement, chez Frictional Games , ils n'ont pas lu la conclusion de notre test de leur Amnesia: Rebirth puisque leur prochain jeu sera un nouvel épisode de la série Amnesia. Intitulé Amnesia: The Bunker , celui-ci prendra place, le croirez-vous, dans un bunker abandonné de la première guerre mondiale et vous fera incarner un soldat français qui devra survivre par tous les moyens.Frictional présente son jeu comme un "semi monde ouvert" non-linéaire dans lequel vous serez à peu près libre de vos mouvements et de vos actions, et où vous devrez fouiller pour trouver des ressources et vous fabriquer de quoi vous défendre contre une menace omniprésente. On espère que derrière cette description, qui pourrait être celle de n'importe quel jeu de survie-craft comme on en trouve des dizaines sur Steam, se cachera un jeu qui arrivera à renouveler un peu sa formule tout en se démarquant de ce qui se fait déjà ailleurs. Verdict en mars prochain, sur PC et consoles sans plus de précisions.