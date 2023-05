[MAJ] Vos Game Pass temps de mai 2023

Les jeux annoncés pour le mois de mai

Sur consoles Xbox

Sur PC

Compatibles xCloud (sur tout appareil, dont les mobiles et le SteamDeck)

Liste complète des jeux compatibles tactiles

Les jeux Gamepass mis à jour en mai

Les avantages Xbox Game Pass Ultimate en mai

Les jeux quittant le Game Pass en mai

Sur console Xbox et xCloud

15/05 : Before We Leave

15/05 : Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition

15/05 : Umurangi Generation: Special Edition

Sur PC

15/05 : Before We Leave

15/05 : Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition

15/05 : Hearts of Iron IV

15/05 : Her Story

15/05 : ​Umurangi Generation: Special Edition

La petite valse entamée le mois dernier continue ce mois-ci avec le retour de Quantum Break et de Besiege dans l'abonnement. Mais le titre qui fait couler plus d'encre que de sang en ce début mai est evidemment Redfall , et nous vous recommandons chaudement de vous prendre un abonnement d'un mois au Game Pass plutôt que de vous l'acheter plein pot, si vous voulez vraiment voir le massacre de vos propres yeux.Enfin comme d'habitude vous pouvez donner un dernier coup d'oeil aux 5 jeux se faisant la malle le 15 mai, et jouer par exemple à Before We Leave , avant qu'il nous quitte.30/05 :25/05 :25/05 :25/05 :23/05 :23/05 :18/05 :18/05 :Disponible :- EA Play- Optimisé Series X/SDisponible :- Optimisé Series X/SDisponible :- Series X/S seulementDisponible :- Optimisé Series X/SDisponible :- Series X/S seulement30/05 :25/05 :23/05 :18/05 :Disponible :- EA PlayDisponible :Disponible :(déjà disponible sur Xbox et Cloud)Disponible :Disponible :25/05 :25/05 :Disponible :Disponible :Disponible :​Disponible :​Disponible :Disponible :Disponible :​Disponible :​Disponible :Disponible :- EA Play31/05 :31/05 :31/05 :31/05 :31/05 :31/05 :31/05 :31/05 :31/05 :L'ensemble du catalogue est visible ici pour les 452 jeux console, 428 jeux PC et 365 jeux CloudVous pouvez retrouver l'ensemble des articles Gamepass ici Et avant de se quitter, un petit avant goût des mois qui arrivent :14/07 :