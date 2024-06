Life is Strange: Double Exposure s’expose durant 18 minutes

Développé par Deck Nine et édité par Square Enix Life is Strange: Double Exposure est prévu pour le 29 octobre 2024 sur PC, PS5, Xbox Series, et ultérieurement sur Switch. L’histoire commence lorsque Max Caulfield, photographe résidente à l'université prestigieuse de Caledon, découvre le corps de son amie Safi, assassinée dans la neige. En utilisant un pouvoir qu’elle n’avait pas activé depuis longtemps, elle parvient à ouvrir un portail vers une réalité où Safi est encore en vie mais toujours en danger.Le but du jeu est de naviguer entre ces deux réalités pour élucider le crime et d'identifier l'assassin avant qu'il ne frappe à nouveau. Max devra traquer des suspects, nouer des alliances, tout en évitant un inspecteur déterminé à la capturer. Comme toujours dans la série, le jeu repose sur des choix impactants et la manipulation de l'environnement, promettant une expérience immersive et complexe que vous découvrirez en partie à travers près de 18 minutes de gameplay.