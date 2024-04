Le grand bleu pour Endless Ocean Luminous

Alors que ça se bagarre encore une fois à coup de "c’est qu’à 30 FPS et blablabla" du côté de la Xbox Series et du très attendu Senua's Saga: Hellblade II, du côté de chez Nintendo , on nous propose beaucoup plus de calme, avec la faune et flore sous-marine de Endless Ocean Luminous et une nouvelle bande-annonce.Grosse surprise lors du Nintendo Direct: Partner Showcase du 21 février , ce troisième épisode de Endless Ocean (Forever Blue au Japon), revient des profondeurs de la Wii, puisque le premier épisode était sorti 2007, suivi de Endless Ocean 2: Adventures of the Deep en 2009, toujours sur la petite console blanche. C’est donc 15 ans plus tard que l’on peut replonger dans cette ambiance si particulière des océans et des fonds marins.Pour rappel, l’idée de ce jeu développé par le tout petit studio Arika (environ 50 employés), est de prendre notre temps à contempler la nature et ce qui se passe dans l’océan, de mener des sorties d’exploration et d’en apprendre plus sur les 500 espèces référencées dans ce jeu (dont certaines éteintes, malheureusement). Et ce sera à faire tout seul, ou jusqu’à 30 en ligne ! Sortie prévue le 2 mai prochain.