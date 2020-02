Lair of the Clockwork God remet ses pendules à l'heure

Les héros des tréfonds de votre bibliothèque Steam seront prochainement de retour pour une nouvelle aventure dans Lair of the Clockwork God , le nouveau jeu de Size Five Games . Mettant en scène Dan et Ben déjà vus dans les loufoques Time Gentlemen, Please! et Ben There Dan That! , ce dernier projet en date de Dan Marshall s'annonce comme un mélange des genres détonnant : Dan est un fan hardcore des point'n clicks Lucasarts, Ben est un excité du bocal biberonné aux speedruns Super Mario, les deux vont devoir combiner leurs capacités (le jeu d'aventure traditionnel et la plateforme nerveuse) pour lutter contre l'horloge de l'apocalypse qui a décidé qu'il était temps de sonner les matines aux humains.Le pitch est resté volontairement assez vague depuis son annonce au Rezzed en avril 2019 mais la bande-annonce ci-dessous donne déjà le ton soit des dialogues délicieux sur fond d'une bande originale déjantée. Chez Factor, on s'y connait un peu en tics tacs d'horlogerie et manipulation du temps, y'a qu'à voir la liste longue comme le bras de tests en retard sur le Trello de la rédac. On compte donc bien vous donner notre avis sur le jeu d'ici sa sortie fixée au 21 février prochain sur Steam.