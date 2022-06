L'humanité arrive sur consoles

Amplitude et Sega ont profité de ce non-E3 pour annoncer que Humankind sortira le 22 novembre sur Playstation et Xbox. Sur Xbox, le jeu arrivera direct dans le Game Pass comme la version PC. Cette version console comprendra le jeu ainsi que les DLCs Notre-Dame, Cultures of Africa et Cultures Of Latin America. Ce dernier vient de sortir sur PC et comprend six nouvelles cultures, six nouvelles merveilles, 15 nouveaux êvènements et 30 nouvelles musiques, le tout pour moins de 10 euros.