ID@Xbox Demo Fest: démos et merveilles?

Une petite news (une nouvelle fois à la bourre) ID@Xbox en passant, pour vous apprendre/rappeler que comme chaque été, vous pouvez essayer de nombreuses démos de jeux indés sur Xbox pendant un temps limité.Cette année 48 démos sont disponibles jusqu'au 17 juillet, il vous suffit pour cela de vous rendre sur le store Xbox dans la rubrique dédiée.Parmi ces 48 jeux, 7 en profitent pour annoncer pour la première fois leur venue sur Xbox : Alchemist: The Potion Monger, Alisa, Dynacat, Knights of Braveland, Marble It Up! Ultra, Metal Mind et The Night of the Rabbit.Il vous reste donc quelques jours pour découvrir quelques pépites à venir sur Xbox (et autres plateformes pour certains) dont Daymare: 1994 Sandcastle, Lies of P Lunark , Punch Club 2, Sea of Stars , etc... Retrouvez la liste complète ci-dessous.