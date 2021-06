Guerrilla Collective 2 volume 2 : le gros récap'

​On prend les mêmes et on recommence. Cette seconde partie du Guerrilla Collective 2 ne fait pas mieux que la précédente et on a du faire le tri pour vous parler de quelques titres dont on était sans nouvelles depuis un moment et une poignée de nouveautés. Suivez le guide. Aragami 2 s'est montré à nouveau pour présenter cette fois-ci du gameplay en situation (non monté pour faire sensation) et il nous promet qu'il a écouté sa communauté qui lui avait reprocher une certaine rigidité sur le premier, bien que le jeu était quand même une belle surprise pour tous les fans d'infiltration. Aragami 2 sortira le 17 septembre sur PC et consoles. Firegirl est un jeu d'action 2.5D avec un look qui mélange pixel-art et décors en 3D dans lequel on joue la nouvelle recrue des pompiers qui va avoir fort à faire avec une série de mystérieux incendies. Plus elle sauvera de monde et plus elle pourra à son tour recruter de combattants du feu pour remplir une caserne dont il faudra prendre soin entre les runs. Sortie plus tard cette année sur PC et consoles.Une interview et quelques nouvelles images de Loot River , le jeu d'action 2D qui s'inspire aussi de Tetris puisqu'il faudra emboiter des plateformes aquatiques pour se déplacer dans ses niveaux. Ses développeurs nous ont parlé de ses combats et des mécaniques liées à cette Tetrissade. Ca à l'air pas mal du tout et on en reparlera probablement à sa sortie sur PC l'année prochaine.On en peux plus d'attendre la sortie de Demon Turf . Le nouveau jeu de Fabraz s'est montré, encore, pour préciser à la fois qu'il était aussi à destination des speedrunners en tous genres puisque son gameplay permet de cutter tout ou partie du niveau. Mais surtout, le jeu sortira aussi sur PS4 et PS5. Une démo est toujours disponible sur Steam pour ceux qui voudraient s'y essayer. Raw Fury annonce Wolfstride, un tactical dans lequel on construit et on fait se battre des robots géants dans une ambiance anime noir et blanc du plus bel effet. On ne sait pas grand-chose de son gameplay ni ses ambitions, mais on ne manquera pas de vous en reparler plus tard.Le petit FPS au logo de mauvais goût Severed Steel s'est offert 3 minutes de gameplay commenté par son géniteur. Pour rappel, on est face à un fast-FPS mâtiné de slow-motion et d'insta-mort qui fait un peu penser à un autre projet qu'on attend : Trepang 2 . Peu d'informations supplémentaires si ce n'est l'ajout d'un double shotgun au roster d'armes. En attendant une date de sortie PC, on vous invite à vous essayer à sa démo sur Steam.Quoi ? Encore lui ?! Sable s'invite à nouveau dans une conférence pour cette fois-ci dévoiler sa date de sortie : le 23 septembre prochain sur PC et Xbox via une très jolie bande-annonce chantée par Japanese Breakfast. Death Trash bouge enfin. Certains YouTubers ont déjà pu y jouer et son développeur précise un peu ce qui nous attend dans ce RPG post-apocalyptique avec une nouvelle bande-annonce qui donne toujours autant envie. Et pour la date de début d'accès anticipé ? Il faudra attendre la prochaine "transmission" prévue pour bientôt.On l'avait un peu perdu de vue : White Shadows revient sur le devant de la scène avec quelques séquences de gameplay et une interview de ses développeurs. Pour rappel, ce plateformer cinématique nous proposera de suivre les aventures d'une maman corbeau qui devra protéger ses petits dans un monde sombre peuplé d'animaux en proie à une terrible pandémie supposément transportée par... les oiseaux. Ambiance.Enfin Robodunk avait déjà teasé son annonce sur Twitter et le Guerrilla Collective 2 est pour lui l'occasion de montrer un peu plus de son gameplay roguelite qu'on pourrait facilement résumer en " NBA Jam avec des mechas". Un concept improbable à suivre donc.