Ghost Song : un Metroidvania lunaire

Si vous êtes fan de Metroidvania avec de l'action mais aussi du mystère, Ghost Song pourrait être la douce mélodie à vos oreilles que vous attendiez. Dans le titre développé par Old Moon et édité par Humble Games , vous incarnez une nécro-armure qui se réveille d'un long sommeil avec la mémoire vide, sur une lune désolée appelée Lorian. L'aventure commence ainsi dans ce jeu d'aventure en 2D où l'on doit explorer des cavernes qui contiennent des tunnels étranges et des laboratoires abandonnés, tout en affrontant un bestiaire varié. Bien évidemment, il sera possible de débloquer de nouvelles capacités ou armes, et même de personnaliser son armure. Et de temps en temps, vous rencontrerez des âmes perdues qui vont conteront leurs blessures secrètes.La sortie de Ghost Song est pour très bientôt, ce 3 novembre 2022 plus exactement, il sera disponible sur PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, et le jeu sera même gratuit pour les abonnés Humble Choice