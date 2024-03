Factor Motorsport Prologue: enfin la pluie dans iRacing !

au minimum

Vroom Vroom les Pandas, c'est Xavor de Charme qui ne fait que passer avec sa Clio 2 1.2 16V pour vous prévenir que AU MON DIEU LA PLUIE EST ARRIVÉE SUR IRACING CELA FAIT SI LONGTEMPS QUE NOUS ATTENDONS DE SE FAIRE SAUCER LA TRONCHE ET DE PERDRE LE CONTRÔLE DE NOTRE TUTURE DANS NOS COURSES EN LIGNE!Aprèsun million d'année d'attente, iRacing a enfin déployé la mise à jour que le monde entier attendait: la pluie. Des foules en liesses se sont réunies sur les places principales de toutes les capitales, volant à retour de force sous le bras, pour cette journée bénie du sim racing.Concrètement la mise à jour de la saison 2 de 2024 apporte le Tempest Weather System permettant une gestion évolutive de la météo durant les courses. La pluie n'est pour l'instant disponible que pour une poignée de bagnoles proposant des pneus pour le mouillé. Les effets sont chouettes, en particulier les flaques qui se créent en temps réel, nous forçant à rester sur le qui-vive.Le spray généré par les gugusses devant nous aveugle rendant les courses sur le Nurb' dantesques.Jouant quasi-exclusivement en VR, j'avais très peur que la flotte coule mes FPS mais il n'en est rien.Preuve que de prendre son temps pour sortir une nouveauté qui change pas mal le jeu, ça paye.La mise à jour ajoute aussi quelques circuits dont Algrave et Misano ainsi que des améliorations pour les IA. Elle introduit aussi la séparation de la progression des voitures de sports (GT3, proto et compagnie) et des formules (F4, Super Formula, patin-couffin) qui était demandée par la communauté. En effet, tout le monde en avait un peu marre de construire un beau score de sécurité en GT pour se le faire dégommer en 2 courses par les gogoles de la F3.Vous pouvez retrouver le reste des infos sur la mise à jour ici