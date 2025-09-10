Gamescom 2025 : le bilan de Factornews

Après 3 jours de salon et un pré-salon bonus, des dizaines de jeux essayés, pas mal de kilomètres de marche effectués chaque jour, beaucoup de previews, quelques heures de podcasts et pas assez d’heures de sommeil, voici le bilan de Factornews pour cette Gamescom 2025.

Les finances post-Gamescom 2025

Gamescom x Factornews : quelques chiffres

357 000 visiteurs venus de 128 pays.

34 000 visiteurs professionnels.

1 568 exposants venus de 72 pays, avec une part étrangère de 70%.

40 pavillons nationaux représentant 35 pays.

233 000 mètres carrés de surface d'exposition.

72 millions de vues pour le Gamescom Opening Night Live.

Soit une augmentation de 80 % par rapport à l'année précédente. Plus de 630 millions de vues sur l'ensemble des publications du salon.

Soit une augmentation de 105 % par rapport à l'année précédente. Environ 80 000 personnes au festival urbain gamescom dans le centre-ville de Cologne.

Nos previews et podcasts

4 podcasts en direct pour une durée d'écoute de 7 heures et 7 minutes

Disponible sur YouTube, Apple Podcast, Soundcloud, Spotify et flux RSS

pour une durée d'écoute de 7 heures et 7 minutes Disponible sur YouTube, Apple Podcast, Soundcloud, Spotify et flux RSS 40 previews concernant 49 jeux et 3 hardwares.

concernant 49 jeux et 3 hardwares. 2 correcteurs au taquet que sont padanagua et Laurent.