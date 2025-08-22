Logo Factornews texte
Connexion
Pour récupérer votre compte, veuillez saisir votre adresse email. Vous allez recevoir un email contenant une adresse pour récupérer votre compte.
Inscription
En vous inscrivant, vous acceptez les conditions d'utilisation du site et de nous vendre votre âme pour un euro symbolique. Amusez vous, mais pliez vous à la charte.

Un Rédacteur Factornews vous demande :

PODCAST

Factorcast Spécial Gamescom 2025 #2

Frostis Advance &amp; billou95 par Frostis Advance & billou95,  email
 
Nouvelle journée de Gamescom pour la team Factornews qui s'est une nouvelle fois perdue dans les allées du Koelnmesse. Cette fois-ci il a fallu affronter des hordes de jeunes allemands déchainés qui voulaient tous voir le catalogue de jeux à venir d'ici à la fin de l'année. Résultat, une journée chargée pour Frostis qui a passé du temps dans la zone des indépendants, pendant que Billou lui allait déjeuner sur le pavillon brésilien. On retrouve pêle-mêle dans ce 3e Factorcast Borderlands 4, Serial World, Reach, Planet of Lana 2, Star Trek: Voyager - Across the Unknown, Valor Mortis et Daimon Blades.
Rechercher sur Factornews
 
 