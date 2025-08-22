PODCAST
Factorcast Spécial Gamescom 2025 #2
par Frostis Advance & billou95, email
Nouvelle journée de Gamescom pour la team Factornews qui s'est une nouvelle fois perdue dans les allées du Koelnmesse. Cette fois-ci il a fallu affronter des hordes de jeunes allemands déchainés qui voulaient tous voir le catalogue de jeux à venir d'ici à la fin de l'année. Résultat, une journée chargée pour Frostis qui a passé du temps dans la zone des indépendants, pendant que Billou lui allait déjeuner sur le pavillon brésilien. On retrouve pêle-mêle dans ce 3e Factorcast Borderlands 4, Serial World, Reach, Planet of Lana 2, Star Trek: Voyager - Across the Unknown, Valor Mortis et Daimon Blades.