PODCAST

Factorcast Spécial Gamescom 2025 #3

Frostis Advance & billou95
 
C'est déjà notre dernier jour de Gamescom et à l'heure où le public vient envahir les halls, on fait le bilan entre nous sur le plus grand salon mondial de jeu vidéo. Ca ne nous empêche pas de parler de Marvel's Deadpool VR, le nouveau matos pour riches de chez Atari, The Blood of Dawnwalker ou encore le fraichement annoncé remaster de Outlaws. En bonus, Billou vous propose un petit test entièrement doublé à la voix de Herdling qui est sorti mardi dernier.

ERRATUM : C'est Larry Kuperman et non pas Paul Neurath que nous avons vu chez Nightdive.
