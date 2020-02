Le Guide Factor Apple Arcade, partie 9

Vous l'attendiez tous avec impatience (ou pas), voici le retour du Guide Factor Apple Arcade ! On a essayé trois nouveaux jeux : la nouvelle itération d'une célèbre franchise plate-forme indé, la suite d'une autre franchise (beaucoup moins connue) de RPG mobile, et un nouveau titre mais pas des moindres, mêlant jeu de cartes et du JDRTactique. Six jeux ont été ajoutés sur AA depuis la partie 8 de ce guide ce qui fait grimper le score à 109 jeux sur Mac et iOS.

Shantae and the Seven Sirens

Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

Pour les habitués de la série vous dirigez toujours la petite pin-up aux cheveux piquants et devez vous transformer en différentes créatures pour atteindre des zones inaccessibles sans leurs pouvoirs.

Le gameplay est très (trop) old school : vous n'avez la possibilité de ne taper qu'à droite ou à gauche, pas au dessus ni au dessous et encore mois en diagonale. Même chose pour les sauts, pas de possibilité de descendre d'une plateforme ou de faire de double saut. Idem encore pour les sauvegardes, les checkpoints sont relativement espacés, et vous perdrez votre progression assez souvent vous obligeant à refaire une portion de niveau récalcitrante. Malgré tout, le titre est agréable à parcourir, et nul doute que les différentes transformations renouvèleront le gameplay.

King's League II





Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

Les combats sont automatiques et se gagnent plus dans la phase de préparation qu'au moment de la joute. La seule action possible lors de vos affrontements sera d'enclencher le pouvoir spécial d'un de vos guerriers. Une bonne connaissance de ces derniers et un bon timing seront nécessaires pour remporter la victoire si vous avez bien préparé et choisis vos soldats. Différentes classes sont disponibles et peuvent évoluer. Vous devez faire gagner en XP ou soigner chacun de vos personnages contre des points d'expérience que vous glannez suivants différentes missions. Vous pourrez également obtenir ou acheter des objets. Bref le jeu est très complet, plaisant a jouer car les parties et les phases de préparation sont rapides et s'enchaînent sans temps mort si bien qu'on veut toujours s'améliorer et on ne voit pas le temps passer. Un bon petit jeu mobile qui a toute sa place dans la ludothèque AA.

Spelldrifter





Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

Vous commencez la partie par suivre un à un 4 combattants dans des prologues scenarisés faisant office de tutoriels et vous montrant les différences entre chaque type de héros. Une fois ces 4 arcs narratifs terminés, le jeu commence vraiment. Vous pouvez alors choisir plusieurs héros, et surtout modifier leurs decks respectifs.

Cette dimension supplémentaire de déplacement sur un terrain quadrillé est un atout certain pour Spelldrifter afin de proposer des affrontements encore plus tactiques que pour un "simple" jeu de carte. Chaque carte coute un nombre de "tic" à la place des classiques points de mana. Ces tic sont matérialisés dans la timeline des protagonistes amis ou ennemis et invitent donc à la réflexion : se mettre a couvert et charger un pouvoir, ou bien s'avancer pour mettre l'ennemi à portée de notre futur coup d'épée?

