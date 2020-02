Le Guide Factor Apple Arcade, partie 10

Et de 10! Dans cette partie du guide, trois nouveaux jeux essayés : de la gestion d'autoroutes, des chats qui s'envoient en l'air et une mémé qui se met en boule. Ca n'en a pas l'air mais c'est plutôt cool. Allez viens, on est bien.

Mini Motorways

Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

Petit jeu reposant, simple et efficace, Mini Motorways vous permet de gérer les routes de grandes villes afin que les habitants puissent faire leurs emplettes sans avoir trop de bouchons (vive le capitalisme). La difficulté est que les habitations et les magasins apparaissent petit à petit et sont placés aléatoirement (vous devez en + faire matcher les couleurs entre bâtiments et voitures) ce qui complique l'optimisation des trajets. Chaque semaine vous recevez des portions de route, feu tricolores, pont et autoroutes suspendues à utiliser avec parcimonie car en quantité limitée. Ajoutez à cela que vous devrez composer avec les éléments naturels du décor : lacs, montagnes etc... et bien entendu vos propres routes. Vous perdez la partie lorsqu'un magasin attends trop longtemps ses clients, alors évitez les engorgements et trouvez des raccourcis. Côté réalisation c'est simple mais extrêmement lisible, donc parfaitement adapté au genre.

Explottens

Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

J'ai presque envie de m'arrêter là dans cette description de mon expérience sur Explottens tellement le jeu est classique dans son genre.

Vous êtes un chat aux commandes d'un avion (mouais pourquoi pas), et devez enchaîner des niveaux qui se résument la plupart du temps à abattre un nombre précis d'ennemis. Il y a bien quelques variantes mais vous devrez tirer sur tout ce qui bouge quand même. On est dans un shoot après tout.

Il vous est proposé de définir la difficulté à chaque début de stage, difficulté plutôt bien gérée et cohérente. Le manque de cohérence vient plutôt du fait que votre avion ne se crashe pas, vous ne faites qu'effleurer l'eau ou le sol, du coup votre attention ne se portera que sur l'évitement des tirs adverses. Pourquoi pas...

Pinball Wizard

Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

Vous contrôlez donc les raquettes, une petite vieille magicienne faisant office de boule. Celle-ci doit récupérer trésors et points de vie/magie, tout en percutant des ennemis pour les éliminer (dont l'un d'eux lâchera la clef vous permettant d'ouvrir la porte de sortie du niveau).

Le principe est intéressant mais l'exécution imprécise, imprécision due au principe même de déplacement de son avatar à base de flippers et bumpers. Du coup la réussite de tel ou tel tableau dépends d'une part de vos réflexes mais également d'une part chance, ce qui m'a un peu gêné.

Après, niveau contenu ce n'est pas Byzance, la progression se fait de manière très classique, et vous devrez refaire les niveaux lorsque vous aurez vidé votre barre de vie.

