IGN Live se précise

Il ne reste qu'un mois et demi avec le mois de juin et IGN s'est rappelé qu'ils organisaient un genre d'E3 cette année donc ils ont filé des détails . Ce sera du 7 au 9 juin au Magic Box at The Reef, à quelques patés de maison du Convention Center. Le grand public peut y participer en payant $25/jour ou $60 pour un pass VIP qui comprend l'accès aux 3 jours et "$50 de goodies".Pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui se presse au portillon niveau éditeurs. IGN a annoncé la présence de Amazon Games, Atari, Bandai Namco, Crunchyroll, Giant Skull, indie.io, Lenovo Legion, Netflix, Null Games, PM Studios, S-GAME, Squanch Games, Square Enix et Tripwire Interactive. Mais ce qui fait encore plus peur est le TikTok Creator Studio @ IGN Live qui permettra aux influenceurs de diffuser le tout en direct sur la plateforme. La Toyota Camry 2025 est partenaire de l'êvènement car évidemment quand on pense jeux vidéo on pense à une berline.Mais bon. On a quand même demandé notre accréditation presse car on est prêt à braver le traffic de LA et le prix du parking pour vous ramener de l'info fraiche et renouveller mon stock de t-shirts. La dernière fois que je suis allé au Reef c'était pour la première conférence de développeurs de Magic Leap qui s'avéra aussi être la dernière. TikTok pourrait être banni avant la fin de l'année . De là à parler de malédiction... Mais en parlant de parking on souhaite que Devolver Digital trouve un parking pas loin histoire de poser ses caravanes remplies de bières, de saucisses véganes et de bons jeux indies.