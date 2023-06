PC Gaming Show : le résumé en différé

long

Le PC Gaming Show est un mystère. Tous les ans, on se demande comment une telle débâcle peut avoir lieu. Cette année, le stream a duré pas moins de deux heures, ce qui est, surtout quand un bon tiers est composé de sketchs cringe et cheap absolument pas marrants. Il n'y a donc personne pour aller voir les organisateurs et leur dire : "non, ce que vous faites, ça ne marche pas. Arrêtez." ? Quoi qu'il en soit, il y avait quand même beaucoup de jeux présentés mais tous ne méritent pas qu'on les évoque. Donc on va juste vous proposer un petit best of 100% subjectif.Frostpunk va revenir, avec une suite intitulée Frostpunk 2 . Le trailer ne montre rien du jeu, mais on attend à peu près la même chose : un city builder âpre et froid, dans lequel on envoie les enfants à la mine et les vieux dans la marmite, à jouer en été pour se rafraichir de la canicule. Ca sortira l'année prochaine.On aime beaucoup Teardown , le simulateur de braqueur qui casse tout avec un gros marteau. Celui-ci va avoir droit à un creative mode, sorte d'éditeur de niveaux, ou au moins d'objets, intégré dans le jeu. On vous fait confiance pour nous partager vos plus belles créations en formes de bites très rapidement, puisque ça sera disponible dans trois jours. Nivalis est le nouveau jeu de ION Lands et se déroulera dans le même univers que leur précédent jeu, Cloudpunk . Pas question de faire le taxi/livreur ici, vous resterez au niveau du sol et vivrez votre petite vie tout en faisant tourner votre petit commerce dans une ville cyberpunk pleine de néons. C'est toujours aussi joli et coloré, et ça doit sortir l'an prochain.Le RPG Citizen Sleeper a connu un beau petit succès à sa sortie l'année dernière, ce n'est donc pas une surprise d'apprendre qu'il aura droit à une suite. On ne l'attendait en revanche pas aussi tôt, même si ce Citizen Sleeper 2 n'a pas encore droit à une date de sortie.Ca fait un bon moment qu'on attend The Invincible , le Firewatch dans l'espace. La nouvelle vidéo remet une pièce dans la machine à hype, mais se garde bien en revanche d'annoncer une quelconque date de sortie, autre que "cette année".On avait plutôt bien aimé Exo One , le jeu chill où on dirige une sorte de frisbee de l'espace. On ne s'attendait pas à ce qu'il ait droit à une suite, et si c'est effectivement le cas, il aura droit en revanche à un produit dérivé, EXO Rally Championship , qui vous proposera de faire des courses de buggy de l'espace façon Mako de Mass Effect. On n'est pas sûr que ça soit super pertinent, mais on ne demande qu'à être surpris. Shadow Gambit , le Commando chez les pirates de Mimimi , a enfin droit à une date de sortie, finalement très proche de son annonce : ça sera pour le 17 août.Vous avait-on déjà parlé de Fortune's Run ? Très probablement lors d'un débrief de Realms Deep (j'ai la flemme d'aller vérifier), mais quoi qu'il en soit le jeu était de retour hier soir avec une nouvelle vidéo, annonçant une sortie en early access le 1er septembre. Si vous n'avez pas la moindre idée de ce que c'est, c'est un mélange de FPS énervé pour vieux avec beaucoup de combats au corps à corps et aussi une bonne composante immersive sim. Ca a l'air super ambitieux (pour un jeu indé, entendons-nous bien), et si vous êtes chauffés, une démo est toujours dispo et vient d'être mise à jour.