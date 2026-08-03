Xbox : vide Software

Ce qui devait être un tout petit article écrit à chaud suite à l’annonce des 3200 suppressions de postes s’est donc transformé en article fleuve sur le mois suivant cette annonce, potentiellement trop long pour ce genre de boite. Néanmoins, j’espère que cela aura eu le mérite de vous remémorer un peu l’histoire de ces dernières années, et d’éclairer vos lanternes sur ce qui va se passer dans les années à venir. Spoiler : ça va probablement très mal se passer.