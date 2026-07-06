ACTU
Xbox va virer 3 200 personnes et se sépare de cinq studios
La semaine dernière, j’étais en vacances et j’ai passé quelques jours à Europa Park. Je peux donc le dire : après avoir fait plusieurs fois certains grands huit de ce parc, je me suis senti un peu comme un fan de Xbox, montant très haut vers le ciel et redescendant à toute vitesse vers le sol.
Oui, annoncer la suppression de 3 200 postes, ça met un petit coup derrière la nuque, surtout quand on sait que cela fait partie des 4 800 suppressions de postes chez Microsoft, petite PME qui a bien du mal à gérer les fins de mois avec ses milliards. Mais on est chez Xbox et au final, on commence à avoir l’habitude. D’ailleurs, l’an dernier, Microsoft avait viré 9 100 employés (4 % de ses effectifs de l’époque) et la branche jeux vidéo avait pris du plomb dans l’aile.
On commence à avoir l’habitude des suppressions de postes chez Microsoft dans l’actualité, sauf que cette fois-ci, les 3 200 postes concernent uniquement la division Xbox, soit 20 % des effectifs de la branche jeux vidéo, et cela pour l’exercice fiscal 2027. Pour vous rendre un peu compte du délire, c’est comme si Nintendo annonçait demain se séparer d’un tiers de ses effectifs.
Mais alors, qui restera donc sur le bas-côté de la route ? Dans un premier temps, c’est 1 600 personnes dès aujourd’hui, mais aussi… Asha Sharma, la CEO de Xbox depuis février 2026, dont on commence à avoir l’habitude des sorties et autres communiqués assez francs. Et si elle est à cette place, ce n’est pas pour jouer à Gears of War, enchaîner les succès Xbox et porter des t-shirts de geek, mais pour aller dans le sens de la direction de Microsoft : stopper les frais, réduire grandement la voilure de Xbox, arrêter de faire une communication “on est trop une famille” et faire en sorte de retrouver une rentabilité qui fasse plaisir aux investisseurs. On passera cependant sur le fait que Microsoft et ses milliards de dollars puisse financer tout cela à perte sans problème…
Son communiqué est cinglant et elle n’hésite pas à tacler la politique opérée par Phil Spencer (ancien CEO) sans jamais le citer directement. Lui souhaitait que Xbox offre un large catalogue de titres pouvant être intégrés dans le Game Pass, en faisant l’acquisition de tout un tas de studios pour faire de Xbox le plus gros éditeur mondial. Elle souhaite recentrer les activités de Xbox sur un périmètre plus restreint et plus rentable, avec moins de studios à gérer.
La bonne nouvelle cette fois-ci, c’est que l’on apprend donc que les studios cités ne fermeront pas. Disons que Xbox s’en sépare et qu’ils ne font pas partie des 1 600 suppressions de postes d’aujourd’hui ou des 3 200 postes sur l’année.
Dans les grandes lignes, Compulsion Games et Double Fine Productions redeviennent des studios indépendants, tout en conservant l’intégralité de leurs propriétés intellectuelles, mais aussi un petit matelas de dollars donné par Xbox pour continuer tranquillement les projets en cours, ce qui n’empêchera pas de devoir trouver de l’argent à un moment ou un autre quelque part pour continuer. Concernant Ninja Theory et Undead Labs, ils ont des accords pour rejoindre de nouveaux propriétaires (dont on ne connaît pas l'identité pour le moment) avec le financement requis pour continuer à développer Senua et State of Decay 3. Si ça se trouve, Senua va devenir une exclusivité qui ne sortira pas sur Xbox. Tout est possible.
Du côté d'Arkane Lyon, l’avenir est pour le moment moins rose, puisqu’il faut passer par une phase de consultation obligatoire avec le CSE de la boîte avant de faire quoi que ce soit. Il faut croiser les doigts pour que tout se déroule bien, notamment avec un Marvel's Blade dans les cartons depuis 2023, qui ne sera donc plus exclusif à Xbox.
Pour tout le reste, Sharma assure que des réorientations d’investissements seront effectuées chez Activision, Bethesda/ZeniMax, Blizzard, King, Mojang et tout ce qui reste des Xbox Game Studios, sans pour autant toucher aux jeux déjà dévoilés. On apprend aussi que Mojang et King seront un peu moins en roue libre et devront lui rendre des comptes directement.
Globalement, Xbox évite le pire pour son image. Limite, l’entreprise passe pour le bon samaritain du coin, mais ne précise pas pour autant le stress subi par toutes les équipes, quand elles n’ont pas perdu leur job. D’ailleurs, Sharma en profite aussi pour préciser qu’une refonte globale est aussi en cours dans ce qu’elle appelle la “plateforme”, en dégageant certains niveaux de hiérarchie (jusqu’à quatorze !) afin de rendre l’entreprise un peu plus rapide et plus proche d’un esprit startup. Il est question de ne garder que cinq niveaux hiérarchiques, voire trois si possible. Dans l’idée, ce n’est pas si idiot d’avoir moins de strates et ça peut sensiblement aider à la prise de décision. Dans la réalité, on peut tout de même se demander comment cela pourrait être mis en place, Microsoft n’étant pas vraiment une entreprise avec une organisation horizontale.
On apprend aussi que Sharma a donné à Helen Chiang le poste de COO (responsable des opérations) avec pour objectif de gérer de bout en bout les pertes et profits pour le contenu, le matériel, la plateforme et les services. On verra ce qu’elle donnera à ce poste, avec ses 21 ans de carrière chez Microsoft, dont 20 ans dans le jeu vidéo avec un précédent poste de Corporate Vice President, Minecraft Franchise. Que l’on aime ou pas, Minecraft est une des licences les plus lucratives de Microsoft.
Enfin, Asha Sharma dévoile l’un de ses objectifs : « I want XBOX to be one of the few companies that entertains more than a billion people each day and gives everyone the opportunity to create and connect. I know we can achieve this goal. XBOX has many of the most beloved franchises in entertainment history, talented studios around the world, and we will return to growth in 2027.»
Un milliard de joueurs et joueuses sur Xbox chaque jour pour 2027, soit 24 fois plus que les meilleurs stats de Steam, alors qu’elle annonce 3 200 fermetures de postes, une restructuration globale en interne, des séparations de studios, aucun grand nouveau jeu et que l'on apprend que le nombre d'abonnés au Xbox Game Pass est repassé en dessous des 30 millions ?
Bonne chance. Tout comme aux 4 800 personnes qui devront se trouver un autre job.
Oui, annoncer la suppression de 3 200 postes, ça met un petit coup derrière la nuque, surtout quand on sait que cela fait partie des 4 800 suppressions de postes chez Microsoft, petite PME qui a bien du mal à gérer les fins de mois avec ses milliards. Mais on est chez Xbox et au final, on commence à avoir l’habitude. D’ailleurs, l’an dernier, Microsoft avait viré 9 100 employés (4 % de ses effectifs de l’époque) et la branche jeux vidéo avait pris du plomb dans l’aile.
On commence à avoir l’habitude des suppressions de postes chez Microsoft dans l’actualité, sauf que cette fois-ci, les 3 200 postes concernent uniquement la division Xbox, soit 20 % des effectifs de la branche jeux vidéo, et cela pour l’exercice fiscal 2027. Pour vous rendre un peu compte du délire, c’est comme si Nintendo annonçait demain se séparer d’un tiers de ses effectifs.
Mais alors, qui restera donc sur le bas-côté de la route ? Dans un premier temps, c’est 1 600 personnes dès aujourd’hui, mais aussi… Asha Sharma, la CEO de Xbox depuis février 2026, dont on commence à avoir l’habitude des sorties et autres communiqués assez francs. Et si elle est à cette place, ce n’est pas pour jouer à Gears of War, enchaîner les succès Xbox et porter des t-shirts de geek, mais pour aller dans le sens de la direction de Microsoft : stopper les frais, réduire grandement la voilure de Xbox, arrêter de faire une communication “on est trop une famille” et faire en sorte de retrouver une rentabilité qui fasse plaisir aux investisseurs. On passera cependant sur le fait que Microsoft et ses milliards de dollars puisse financer tout cela à perte sans problème…
Son communiqué est cinglant et elle n’hésite pas à tacler la politique opérée par Phil Spencer (ancien CEO) sans jamais le citer directement. Lui souhaitait que Xbox offre un large catalogue de titres pouvant être intégrés dans le Game Pass, en faisant l’acquisition de tout un tas de studios pour faire de Xbox le plus gros éditeur mondial. Elle souhaite recentrer les activités de Xbox sur un périmètre plus restreint et plus rentable, avec moins de studios à gérer.
La bonne nouvelle cette fois-ci, c’est que l’on apprend donc que les studios cités ne fermeront pas. Disons que Xbox s’en sépare et qu’ils ne font pas partie des 1 600 suppressions de postes d’aujourd’hui ou des 3 200 postes sur l’année.
Dans les grandes lignes, Compulsion Games et Double Fine Productions redeviennent des studios indépendants, tout en conservant l’intégralité de leurs propriétés intellectuelles, mais aussi un petit matelas de dollars donné par Xbox pour continuer tranquillement les projets en cours, ce qui n’empêchera pas de devoir trouver de l’argent à un moment ou un autre quelque part pour continuer. Concernant Ninja Theory et Undead Labs, ils ont des accords pour rejoindre de nouveaux propriétaires (dont on ne connaît pas l'identité pour le moment) avec le financement requis pour continuer à développer Senua et State of Decay 3. Si ça se trouve, Senua va devenir une exclusivité qui ne sortira pas sur Xbox. Tout est possible.
Du côté d'Arkane Lyon, l’avenir est pour le moment moins rose, puisqu’il faut passer par une phase de consultation obligatoire avec le CSE de la boîte avant de faire quoi que ce soit. Il faut croiser les doigts pour que tout se déroule bien, notamment avec un Marvel's Blade dans les cartons depuis 2023, qui ne sera donc plus exclusif à Xbox.
Pour tout le reste, Sharma assure que des réorientations d’investissements seront effectuées chez Activision, Bethesda/ZeniMax, Blizzard, King, Mojang et tout ce qui reste des Xbox Game Studios, sans pour autant toucher aux jeux déjà dévoilés. On apprend aussi que Mojang et King seront un peu moins en roue libre et devront lui rendre des comptes directement.
Globalement, Xbox évite le pire pour son image. Limite, l’entreprise passe pour le bon samaritain du coin, mais ne précise pas pour autant le stress subi par toutes les équipes, quand elles n’ont pas perdu leur job. D’ailleurs, Sharma en profite aussi pour préciser qu’une refonte globale est aussi en cours dans ce qu’elle appelle la “plateforme”, en dégageant certains niveaux de hiérarchie (jusqu’à quatorze !) afin de rendre l’entreprise un peu plus rapide et plus proche d’un esprit startup. Il est question de ne garder que cinq niveaux hiérarchiques, voire trois si possible. Dans l’idée, ce n’est pas si idiot d’avoir moins de strates et ça peut sensiblement aider à la prise de décision. Dans la réalité, on peut tout de même se demander comment cela pourrait être mis en place, Microsoft n’étant pas vraiment une entreprise avec une organisation horizontale.
On apprend aussi que Sharma a donné à Helen Chiang le poste de COO (responsable des opérations) avec pour objectif de gérer de bout en bout les pertes et profits pour le contenu, le matériel, la plateforme et les services. On verra ce qu’elle donnera à ce poste, avec ses 21 ans de carrière chez Microsoft, dont 20 ans dans le jeu vidéo avec un précédent poste de Corporate Vice President, Minecraft Franchise. Que l’on aime ou pas, Minecraft est une des licences les plus lucratives de Microsoft.
Enfin, Asha Sharma dévoile l’un de ses objectifs : « I want XBOX to be one of the few companies that entertains more than a billion people each day and gives everyone the opportunity to create and connect. I know we can achieve this goal. XBOX has many of the most beloved franchises in entertainment history, talented studios around the world, and we will return to growth in 2027.»
Un milliard de joueurs et joueuses sur Xbox chaque jour pour 2027, soit 24 fois plus que les meilleurs stats de Steam, alors qu’elle annonce 3 200 fermetures de postes, une restructuration globale en interne, des séparations de studios, aucun grand nouveau jeu et que l'on apprend que le nombre d'abonnés au Xbox Game Pass est repassé en dessous des 30 millions ?
Bonne chance. Tout comme aux 4 800 personnes qui devront se trouver un autre job.