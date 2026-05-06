ACTU
Asha Sharma ramène ses copains
Fraîchement installée dans son nouveau bureau de CEO de Xbox depuis le 20 février, Asha Sharma commence doucement à prendre ses marques et surtout, à modifier un peu la branche jeux vidéo de Microsoft suivant sa vision. Après la baisse des prix des abonnements Xbox Game Pass pour, peut-être, tenter de faire revenir du monde et combler un peu les pertes engrangées depuis pas mal de temps, elle vient de passer sur un autre sujet : modifier les équipes dirigeantes. Ce qui dans le jargon des CEO de ce calibre revient très souvent à placer ses amis et anciens collègues sur de très bons postes, quitte à virer quelques vétérans.
Comme elle le mentionne dans une interview rapportée via CNBC, “We need to evolve how we work and how we are organized across our platform. [..] Right now, it is too hard to ship impact quickly. We spend too much time inward instead of with the community, and we lack the depth we need in some of the fundamentals.” qui veut grosso modo dire que ça n’allait pas assez vite dans la boîte, tout en étant un peu trop éloigné de la réalité terrain, et qu’il est surtout temps d’arrêter de perdre du fric par millions.
Pour arriver à faire bouger ce mastodonte qu’est Xbox, Asha Sharma a décidé de dire au revoir à quelques personnes. Ça commence avec Kevin Gammill (24 ans chez Microsoft) qui quitte son poste de Corporate Vice President, Gaming Ecosystem Organization, en gros, un mec haut placé qui était chargé de l’UX chez Xbox. Quand on voit la gueule des différentes interfaces de la Xbox Series, ce n’est peut-être pas une si mauvaise nouvelle.
L’autre personne a quitter le navire Xbox, c’est Roanne Sones, qui occupait le poste de Head of Xbox Devices | Corporate Vice President depuis 3 ans et quelques, et pas moins de 24 ans au total chez Microsoft. On ne s’en fait pas pour elle, elle rebondira facilement, notamment dans la division Azure.
Mais alors, qui débarque pour changer la donne ? Oh surprise, il s'agit de personnes ayant travaillé dans la division CoreAI, lancienne division de Asha Sharma, qu’elle a dirigée pendant 2 ans, et de d'autres personnes avec qui elle a déjà bossé dans d'autres sociétés. On y retrouve :
Le premier résultat de cette vision est d’ailleurs assez intéressant, voire positif : Copilot for Gaming, ça dégage. Ce service claqué au sol et, probablement, très peu utilisé, va donc être retiré de l’écosystème Xbox. Personnellement, je l’ai utilisé pas plus tard que ce weekend sur mobile (pour tester) et il m’a tout de même bien fait comprendre que Windows est une sacrée daube qui balance des la télémétrie un peu partout sans notre accord. Encore une raison pour installer Linux ça ! On a même un joli tuto.
Dans tous les cas, les prochains mois vont être très intéressants, notamment sur la direction que va prendre Xbox pour sa nouvelle “console / PC” et est-ce que l’IA sera vraiment à part de cet écosystème, ou intégrée dans un abonnement Xbox Game Pass. En attendant, la vision semble aussi se porter sur des remakes d'anciens jeux à succès.
Comme elle le mentionne dans une interview rapportée via CNBC, “We need to evolve how we work and how we are organized across our platform. [..] Right now, it is too hard to ship impact quickly. We spend too much time inward instead of with the community, and we lack the depth we need in some of the fundamentals.” qui veut grosso modo dire que ça n’allait pas assez vite dans la boîte, tout en étant un peu trop éloigné de la réalité terrain, et qu’il est surtout temps d’arrêter de perdre du fric par millions.
Pour arriver à faire bouger ce mastodonte qu’est Xbox, Asha Sharma a décidé de dire au revoir à quelques personnes. Ça commence avec Kevin Gammill (24 ans chez Microsoft) qui quitte son poste de Corporate Vice President, Gaming Ecosystem Organization, en gros, un mec haut placé qui était chargé de l’UX chez Xbox. Quand on voit la gueule des différentes interfaces de la Xbox Series, ce n’est peut-être pas une si mauvaise nouvelle.
L’autre personne a quitter le navire Xbox, c’est Roanne Sones, qui occupait le poste de Head of Xbox Devices | Corporate Vice President depuis 3 ans et quelques, et pas moins de 24 ans au total chez Microsoft. On ne s’en fait pas pour elle, elle rebondira facilement, notamment dans la division Azure.
Mais alors, qui débarque pour changer la donne ? Oh surprise, il s'agit de personnes ayant travaillé dans la division CoreAI, lancienne division de Asha Sharma, qu’elle a dirigée pendant 2 ans, et de d'autres personnes avec qui elle a déjà bossé dans d'autres sociétés. On y retrouve :
- Jared Palmer, qui se retrouve VP of Engineering, ce qui peut se traduire par la personne responsable de la partie technique du produit, des outils de développement et d’une partie de l’infrastructure. Auparavant, il avait exactement le même poste pour CoreAI, pendant seulement 8 mois. Avant cela, il a surtout créé une boite, Turborepo, qui s’est fait racheter quelques millions par Vercel, ce qui lui a permis de "bien vivre" comme on dit.
- Tim Allen a un profil un peu différent, puisqu’il était chargé du design chez CoreAI et GitHub. Il a aussi passé quelque temps chez IBM, Adobe, Amazon, Airbnb et… oh, Instacart, l’ancienne boîte dans laquelle Asha Sharma était COO (responsable des opérations). Il prend donc la tête du Design chez Xbox.
- Jonathan McKay débarque chez Xbox et prend le poste de Head of Growth, poste qu’il occupait déjà dans la division CoreAI. Il est donc chargé de faire en sorte de faire de la thunes. Au passage, il est passé chez Meta et OpenAI avec des postes similaires. Il a croisé Asha Sharma chez Meta.
- Evan Chaki, avec 8 ans d’expérience chez Microsoft, ancien general manager chez CoreAI, obtient donc le même poste chez Xbox. Il devra faire en sorte que les équipes de développements travaillent bien ensemble, avec de la simplification, de l’automatisation, et évidemment beaucoup d’IA dans l’histoire.
- David Schloss est donc le dernier à débarquer chez Xbox, après 11 ans chez Instacart en tant que responsable de la croissance de la boîte. Son nouveau job est assez simple à comprendre chez Xbox : Head of Subscriptions and Cloud.
Le premier résultat de cette vision est d’ailleurs assez intéressant, voire positif : Copilot for Gaming, ça dégage. Ce service claqué au sol et, probablement, très peu utilisé, va donc être retiré de l’écosystème Xbox. Personnellement, je l’ai utilisé pas plus tard que ce weekend sur mobile (pour tester) et il m’a tout de même bien fait comprendre que Windows est une sacrée daube qui balance des la télémétrie un peu partout sans notre accord. Encore une raison pour installer Linux ça ! On a même un joli tuto.
Dans tous les cas, les prochains mois vont être très intéressants, notamment sur la direction que va prendre Xbox pour sa nouvelle “console / PC” et est-ce que l’IA sera vraiment à part de cet écosystème, ou intégrée dans un abonnement Xbox Game Pass. En attendant, la vision semble aussi se porter sur des remakes d'anciens jeux à succès.