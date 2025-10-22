ACTU
Vers une marque Xbox à fond dans le premium ?
Il semblerait que Microsoft souhaite passer la seconde concernant sa prochaine génération de console Xbox, tant dans sa communication que dans sa vision. Il faut dire qu’il vaut peut-être mieux ne pas trop s'attarder sur les Xbox Series sorties en novembre 2020, tant les chiffres de ventes sont à la ramasse comparé à ce qui se voit chez Sony et Nintendo. De fait, Sarah Bond (President of Xbox) commence doucement mais sûrement à enclencher la machine à marketing, en lieu et place de Phil Spencer (Head of Xbox) qui doit bien se rendre compte qu'il faudra passer le flambeau assez rapidement et que la belle époque est maintenant bien derrière lui.
Pour commencer, elle est allée voir Variety pour une petite interview et répondre à différentes questions, quitte à envoyer un peu les partenaires dans les ronces.
Cela commence par le cas des ROG Xbox Ally ($600 / 600€) et ROG Xbox Ally X à ($1000 / 900€), récemment sorties. Même si les deux PC / console portable sont assez bonnes dans ce qu’elles proposent malgré une forte impression de “on a collé un bouton Xbox et implémenté rapidement l’application Xbox dans une ROG Ally”, les joueurs et joueuses se plaignent d’une chose assez logique : son prix conséquent, surtout quand on voit ce qui se fait à côté. Mais pour cela, Sarah a la réponse facile : si le prix est trop élevé, c’est de la faute d’Asus, qui est le constructeur, et qui a donc placé ses prix. Une déclaration un peu bizarre, surtout que le suite de l’interview précise que les branches Xbox et Microsoft ont travaillé main dans la main, tout en bossant aussi avec Asus pour la partie tech.
Une société comme Microsoft, qui fait des centaines de milliards de dollars par an, avec un patron, Satya Nadella, qui se fera un petit salaire de 96,5 millions de dollars pour 2025 (en hausse de 22%), n’est pas capable de négocier avec Asus pour rendre un produit attractif avec un prix un peu plus bas ? C’est assez bizarre à lire, surtout que le marché des PC / console portable n’est pas énorme. On parle d’à peine 10 millions d'unités, et constitué d'environ 50% de Steam Deck.
La suite de l’interview porte sur le prochain matériel de Microsoft, et il est fort probable que ce soit une sorte de PC / console de salon. Pour la construction, la branche Xbox s’est associé avec AMD, qui doit décidément bien se frotter les mains puisqu’ils travaillent aussi avec Sony pour sa PS6. Nous avons assez peu d’informations pour le moment, mais Mashable a aussi interviewé Sarah Bond cette semaine (voir la vidéo). Il semblerait que celle-ci vive dans un autre monde, puisqu’elle déclare que ce futur matos Xbox sera une expérience haute gamme et très premium.
Il est donc fort probable que Xbox propose une sorte de Switch très haute de gamme brandée Xbox, pouvant se transporter comme une Switch, et pouvant se connecter à une TV comme une Switch, avec un système proposant différentes boutiques PC, pouvant aussi accepter les jeux des anciennes Xbox et les prochains jeux Xbox, puisque ce seront des jeux PC, sans oublier une Copilot, l'IA de Microsoft, le tout tournant évidemment avec un Windows modifié, parce que c'est bien connu, on aime Windows. J'allais presque oublier le Xbox Game Pass, qui a encore augmenté de prix.
Etant donné le prix d'une ROG Xbox Ally X à 1000 balles, seriez-vous intéressé par un ce futur matériel Xbox à un prix exorbitant ? D'ailleurs au final, c'est assez drôle de voir que le futur imaginé chez Xbox, existe depuis 2017 chez Nintendo...
Dans tous les cas, il faudrait aussi que les studios puissent développer dessus, mais pour cela, ils vont devoir raquer encore un peu plus. En effet, Microsoft a décidé d’augmenter le prix des Xbox Development Kit de 33%, passant de $1500 à $2000, comme le rapporte The Verge. Parce que oui, pourquoi pas.
