KRAFTON récupère Tango Gameworks

Début mai, dans la continuité de la "crise" d'investissement dans le jeu vidéo, mais surtout après son acquisition de Activision Blizzard King (), Microsoft annoncait fermer plusieurs studios, dont Tango Gameworks , développeur des jeux The Evil Within et Hi-Fi RUSH . Aujourd'hui, KRAFTON indique avoir acquis le studio et la licence Hi-Fi RUSH.Le communiqué mentionne spécifiquement cette dernière licence mais ne cite que les autres ( The Evil Within et Ghostwire: Tokyo ) pour parler du passé du studio japonais, ce n'est donc pas clair si ces licences sont aussi transférées ou pas (a priori non).Qu'en est-il des employés du studios, grâcieusement informés en mai par un mail indiquant la fermeture des différents studios, de la part de Matt Booty, chef de Xbox Game Studios ? Si l'annonce laisse entendre que le studio est récupéré, on peut se demander si tous ces gens n'ont pas dû trouver un travail entre temps pour payer leur loyer, suite à la fermeture complète du studio en juin, pendant que les riches éditeurs s'amusaient avec leur futur.N'oublions pas non plus que Microsot a cité comme raison de la fermeture de ces studios, le manque de temps pour gérer toutes ces nouvelles acquisitions par le personnel existant. Comment, me dites-vous, il aurait été possible de recruter plus de managers ? Nan, il fallait licencier des centaines de personnes. Plus tard, le même Matt Booty a laissé entendre que le départ de Shinji Mikami, ancien patron de Tango Gameworks, pourrait avoir joué un rôle dans la perte de confiance de l'éditeur pour le studio.Par chance, les éditeurs asiatiques ne se sont pas jetés sur les occasions récentes pour licencier en masse, comme leurs camarades occidentaux. KRAFTON, éditeur coréen connu pour développer PlayerUnknown's Battlegrounds , a racheté le studio japonais qui, semble-t'il, continuera de travailler sur des jeux Hi-Fi RUSH.Autre astuce d'éditeur japonais pour faire des économies quand l'entreprise va mal : réduire les salaires et cadeaux des connards en costards tout en haut qui jouent avec la vie des employés parfois précaires , qui sont les créateurs des produits vendus pour enrichir les actionnaires. Impensable !