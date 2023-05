[MAJ] Les conférences de l'été

17 mai



18:00. AG French Direct Printemps 2023 : le pendant français du PC Gaming Show. Voir notre récap"

18 mai



19:00. Humble Games Showcase. Des jeux, oui mais des bons. Voir notre récap'

24 mai

22:00. Sony ouvre le bal des grosses conférences avec un Playstation Showcase

1er juin

Meta Quest Gaming Showcase. 40 minutes de VR avec ou sans Metaverse dedans. Il y aura un pré-show et un after-show, pour ceux qui sont chauds.

8 juin

Summmer Games Fest, cérémonie d'ouverture. Geoff Keighley danse sur le cadavre de l'E3

11 Juin

12 juin

13 juin

19h00 : Xbox Games Showcase Extended. Un rab de jeux xbox. Probablement.

11 aout

THQ Nordic Digital Showcase. Prévoyez des révélations sur des jeux déjà annoncés et sur des jeux pas déjà annoncés

22 août

20h00 : Gamescom Opening Night Live. Geoff Keighley pisse sur la tombe de l'E3.

Comme chaque année depuis 2020, on passera le mois de juin en slip devant le poste pour regarder les conférences des constructeurs, des éditeurs et des indies. Comme il y en a un paquet, on vous récapitule la liste et les dates dans cette news. On la mettra à jour au besoin et on ajoutera les liens vers les résumés si on en fait.