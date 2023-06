Meta Quest Gaming Showcase 2023 : le gros résumé

Meta Quest 3





Les écrans semblent aussi plus performants, sans pour autant entrer dans les détails. Pour cela, on devra attendre encore quelques semaines ou mois, et les premiers tests. Aussi, la fonction passtrough a été mise en avant via la technologie Meta Reality. Dans les grandes lignes, il s’agit d’une grosse mise à jour de l’utilisation des caméras externes qui, cette fois-ci, permettent de voir en couleur et avec une gestion des objets réels bien plus réalistes. Du coup, ce casque est assez performant pour gérer des jeux en AR (réalité augmentée), avec l’utilisation d’objets réels. On se souvient tous de la présentation de Minecraft par Microsoft à l’E3 2015, en utilisant Hololens… bon, bah quelques 8 ans plus tard, on y arrive enfin.





Les Touch Plus controllers ont eux aussi eu un coup de lifting. Ils sont plus fins, moins encombrants et ne disposent plus de l’anneau de suivi (l’espèce d’arc de cercle en plastique). Meta a aussi ajouté une technologie haptique, TruTouch. On verra ce que ça donne dans cette version et si les sensations sont bonnes ou pas. Ok, et les jeux ? Évidemment, toute la bibliothèque de jeux disponibles pour le Quest 2 (environ 500 titres) est compatible avec cette version Quest 3. Il faut tout de même s’attendre à ce que Meta force la main en ne sortant ses prochains gros jeux que sur Quest 3, genre à partir de 2024, surtout si les ventes ne sont pas folles. Dans tous les cas, nous avons eu quelques annonces sympathiques : Asgard's Wrath 2 (hiver 2023)

Samba de Amigo (automne 2023)

I Expect You To Die 3 (été 2023)

Stranger Things VR (automne 2023) Et sans aucune date autre que “prochainement” The 7th Guest VR

Arizona Sunshine 2

Attack on Titan VR: Unbreakable

Bulletstorm VR

Silent Slayer: Vault of the Vampire

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord

Dungeons Of Eternity

Assassin's Creed Nexus VR

Racket Club

Underdogs

Vampire: The Masquerade - Justice

PowerWash Simulator VR

Death Game Hotel

Demeo Battles Je vais pas surcharger ce billet de vidéos YouTube, donc si ça vous branche, allez directement sur la Et le Quest 2 ? Poubelle ? Evidemment, Meta sait très bien que pendant un certain temps, le Quest 2 et le Quest 3 vont vivre ensemble. Du coup, la version 2 baissera de prix dès le 4 juin, passant à 300 $ pour 128 Go et 350 $ pour 256 Go. Mais chez nous, ce sera dans les 350 et 400 €, donc une baisse de prix de moins de 100 balles, ce qui n’est pas énorme pour un casque sorti en octobre 2020.



Plutôt habitué à faire les résumés des Nintendo Direct, je me lance dans celui du Meta Quest Gaming Showcase 2023 , parce qu’il paraît que j’aime la VR et que j’ai un Oculus Rift S qui prend un peu la poussière. Avec cette conférence, est-ce que la VR va enfin perçer ? On va voir ça !Je vais éviter de tout décrire sur ces 75 minutes de présentation, mélangeant bandes-annonces de jeux et discours très marketing sur fond vert façon “appartement du futur dans le Metavers”. D’ailleurs, pas un mot sur le Metavers de Meta , puisque la conférence est très orientée sur le travail d’ Oculus Studios , d’où le fait que Mark Zuckerberg ait laissé sa place de présentateur à Ruth Bram (Executive Producer chez Oculus Studios).Première annonce, et pas des moindres, la sortie officielle du Meta Quest 3 , la prochaine version du casque VR de Meta. Il sortira cet automne aux Etats-Unis,. Pour information, si on suit le cours de la bourse, le prix serait normalement de 463 € chez nous… Mais il n’y a pas de petite économie hein !Bref, ce casque propose tout de même du lourd en termes de technologie. Déjà il est 40% plus mince que le Meta Quest 2 et mine de rien, ça fait sens si on à envie de porter ce casque pendant de longues périodes. Il sera aidé par un processeur Snapdragon de chez Qualcomm Technologies, qui balance la sauce avec des performances multipliées par deux par rapport au Meta Quest 2. Côté stockage, on part sur 128 Go en interne et il semblerait que Meta prévoit soit une version avec plus de stockage, soit une méthode (une carte SD ? du Cloud ?) pour étendre cela. C’est pas encore très clair sur ce point.