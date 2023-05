Humble Games Showcase 2023, le gros résumé

Et le showcase commence avec l'annonce du rachat de la marque Wizard of Legend et la création d'une suite direct au jeu de Contigent 99 intitulée sobrement Wizard of Legend 2 . Pilotée par le studio Dead Mage, cette suite reprend le concept de manipulation des éléments et rajoute, outre une nouvelle histoire, un nouveau look en 3D et un mode multijoueur en ligne.

#Blud est un brawler top-down dans lequel la jeune Becky aura fort à faire avec une horde de vampires bien décidés à s'installer en ville. L'esthétique Cartoon Network/Nickelodeon est impeccable, d'ailleurs, cette dernière diffusera un prologue animé avant la sortie du jeu. En tout cas, on leur souhaite un meilleur succès que l'autre jeu de vampire, là

Breeze in the Clouds présente un adorable toutou animé à la main dans des décors colorés. Le twist, le chien est capable d'invoquer les éléments en plein bourre-pif avec ses adversaires. Il sera question de lutter contre des pollueurs dans un monde entouré de nuages. Le jeu est vraiment super mignon et se paye une BO jazzy vraiment dans le ton de Super Mario Odyssey mais est-ce que ça suffira pour trouver son public ? Réponse en 2024.

On vous a parlé après l'avoir essayé il n'y a pas si longtemps, Stray Gods: The Roleplaying Musical est un visual-novel écrit par le scénariste de Dragon Age . Le jeu se paye un casting voix/chant 5 étoiles validé par Troy Baker, des arrangements validés par Austin Wintory et sera peut-être validé par les joueurs le 3 août prochain. Nul doute qu'on vous en reparlera à sa sortie.

Très porté sur l'esthétique japonaise (et les Kitsune), Bō: Path of the Teal Lotus est un action-platformer aérien "de plus". La bande-annonce du jeu, aussi jolie soit-elle, ne nous a pas montré une grande originalité. Encore une fois, pas sûr qu'il se taille une place de choix sur le menu déjà complet de ce genre qui a le vent en poupe en 2023...

Cataclismo est un jeu de construction de base et de survie dans un monde fantastique inspiré par le folklore espagnol. On en sait peu sur le titre si ce n'est qu'il s'annonce commence impitoyable avec le joueur et qu'on pourra y construire des forteresses brique par brique.