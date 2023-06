Tribeca Games Spotlight 2023, le résumé

L'événement Tribeca Games Spotlight , ce sont des jeux qui sortent du lot, soit par leur style ou par ce qu'ils véhiculent auprès du joueur. C'est aussi comme son nom l'indique un véritable coup de projecteur sur les équipes qui font ces jeux. Et voici la sélection annuelle. A Highland Song est le nouveau projet des créateurs de 80 Days ou encore l'excellent Heaven's Vault (testé dans nos colonnes ). On y joue une jeune fille qui va partir traverser les vallons Écossais à la recherche de la mer. C'est quelque part le plus gamifié des jeux du studio puisqu'on est devant un plateformer avec des éléments d'action, d'endurance et quelques mini-jeux. Par contre, le titre n'en oublie pas la fibre narrative des développeurs. On nous parle de nombreux embranchements dans les vastes contrées à explorer, et pas mal de blabla. A suivre.On vous a déjà parlé il y a peu de Goodbye Volcano High puisqu'on a pu s'y essayer pendant la LudoNarraCon . Le jeu se présente sous la forme d'un visual novel cinématique dans lequel on va suivre la dernière (littéralement) année de lycée d'une bande de dinosaures, leurs rêves et leurs espoirs, avec en trame de fond l'arrivée prochaine du géocroiseur. La courte démo qu'on avait pu essayer donnait super envie, on a donc vraiment hâte de sa sortie sur PS5 et PC le 29 août prochain.Pour le segment français de la conférence, place à Chants of Sennaar . Annoncé l'année dernière, le jeu se fait de plus en plus présent et on en apprend plus aujourd'hui sur ce qu'on y fera. Clin d'oeil ou pas au jeu d' Inkle , Chants of Sennaar vous mettra dans la peau d'un diplomate/traducteur en langages extraterrestre. On devra y apprendre une langue inconnue pour interagir avec les PNJs et découvrir les secrets du jeu. Ses développeurs nous parlent aussi de passage en infiltration et même un peu d'action. Il n'y aura plus long à attendre pour y jouer puisqu'il sort le 5 septembre sur PC et consoles. Nightscape ne nous a pas trop emballés. Un puzzle-platformer en 2.5D avec comme twist l'utilisation des pouvoirs des constellations pour avancer. Les contrôles ont l'air assez raides alors, on espère qu'il va avoir le temps de mûrir un peu... Stray Gods: The Roleplaying Musical est un autre de ces jeux qu'on a pu essayer et immédiatement aimer pendant la LudoNarraCon. Un visual novel/comédie musicale à choix multiples avec un casting d'acteur 5 étoiles, une bande son supervisée par Austin Wintory et un look Comics qui tabasse. Vite vite vite la sortie, le 3 août prochain sur PC et consoles !La communication s'active aussi autour du nouveau bébé des anciens de Telltale, The Expanse: A Telltale Series . On a pu en apprendre un peu plus sur le jeu, à savoir qu'il se déroulera quelques années avant la première saison de la série et que Cara Gee s'est pas mal investie dans le projet. Pour les détails de l'histoire, on préfère ne pas trop en savoir pour savourer le jeu. Pour rappel, le premier épisode sort le 27 juillet sur PC et consoles et promesse de développeurs, les épisodes suivants arriveront toutes les deux semaines ! Despelote est un jeu d'aventure narratif qui vous met dans la peau d'un Équatorien juste avant la coupe du monde de foot de 2001. A l'époque, l'Equateur était proche de la qualification et cela avait créé une ferveur dans le pays. Le jeu essaye de capturer cet instantané de vie via des séquences de jeu autour du ballon entrecoupées de moments narratifs. Le jeu scrapbooke des photos et vidéos d'époque dans des environnements 3D et des personnages animés à la main pour un effet un peu unique. Pas de date de sortie pour l'instant.