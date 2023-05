AG French Direct Printemps 2023, le french résumé

On en avait déjà parlé dans nos colonnes, Twinsen's Little Big Adventure Remastered se montre enfin dans un timide extrait de gameplay et.. le moins qu'on puisse dire c'est que c'est compliqué. Alors autant, la retape graphique n'est pas si mauvaise, mais Twinsen se traine autant qu'à l'époque et le parti pris paraît de ne pas du tout toucher au gameplay. On espère que le studio 2.21 corrigera le tir d'ici à la sortie.





Chronique des Silencieux de Pierre Feuille Studio mélange enquête minutieuse, recherche d'objets, association d'indices sur un tableau en liège et années 70 dans un jeu qui vous mettra dans la peau d'un détective privé face à un vieux professeur mystérieux. A suivre.





Après nous avoir fait hurler de rire avec Edgar - Bobkbok à Boulzac , La Poule Noire revient avec une réinterprétation vidéoludique du roman policier de Boris Vian : To Hell With the Ugly . Le titre prend la forme d'un Poing & Hit heu pardon point'n click à l'esthétique léchée et aux dialogues ciselés dans lequel vous passerez pas mal de temps à cogner du gros bras tout en apprenant plus sur votre enlèvement. Sortie le 30 mai.

Illusion of Gaia et



Les fans d'et Golden Sun se réjouiront de l'annonce du nouveau jeu de Christophe Galati : Tako No Himitsu: Ocean of Secrets . L'obsession de son créateur pour les poulpes continue puisque ce RPG typé GBA se déroule dans un monde où les mollusques ont disparu de la surface de la Terre. A suivre !





Le superbe metroidvania Last Moon qui avait un peu fait sensation l'année dernière revient avec une nouvelle présentation de gameplay. On y retrouve toujours ces inspirations liées aux action-aventure de la SNES, des personnages ravissants et un gameplay qui promet pas mal de customisation. En plus de ça, le jeu a l'air de prendre son temps et ne sera pas de sortie avant fin 2024. On le laisse donc maturer encore un peu.





Twistales: Forever After fait partie de ces révélations qui arrivent peut-être un peu tôt. La technique du jeu est encore assez rough, le gameplay brouillon, mais il y a de bonnes idées et surtout, il n'est pas attendu avant 2025. Gageons que ça laissera le temps au studio pour affiner leur vision de cette not-so-happy ending de Cendrillon réinventée.





Allez, un dernier pour la route ? A Cairn Tale est un jeu de grimpette montagneuse dans des environnements gigantesques. L'interface semble dépouillée de tout artifice et laisse parler l'immensité des montagnes et la puissance des éléments climatiques. On y incarne Kar, un oiseau entravé par une carapace de pierre qui devra atteindre les plus hautes cimes pour se débarrasser de cette malédiction. On ne manquera pas de suivre son développement !

Le très sympathique Classic Sport Driving a enfin sa date de sortie. Rendez-vous le 12 juin pour découvrir ce-like aux superbes parallaxes et aux tracés générés procéduralement. Pour tout vous dire, on y joue depuis un certain temps et il lui manquait juste une chose, une campagne solo. C'est désormais chose faite puisque le titre embarquera ça en plus des classiques courses journalières et compétitions en ligne.