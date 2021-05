[MAJ] Etroit 2021 : Edition Télé 7 Jours

Guerilla Collective - première partie. Plein d'indies. 5 juin à 17H

Summer Game Fest - coup d'envoi : une grosse annonce, un concert de Weezer et Day Of The Devs (encore des indies). 10 juin à 20H

Guerilla Collective - deuxième partie. Toujours plus d'indies. 12 juin à 17H

Wholesome Direct. Des indies relaxant, mignons et non-violents. 12 juin à 19H.

Ubisoft Forward. Histoire de présenter à nouveau les jeux annoncés l'an passé. 12 juin à 21H

E3 2021. Du 12 au 15 juin. Programme pas encore annoncé

Xbox & Bethesda Games Showcase. 13 juin à 19H. 90 minutes de jeux Xbox et Bethesda

Steam Next Fest. Le seul truc intéressant vu qu'on pourra jouer aux jeux. Du 16 au 22 juin.

PC Gaming Show et Future Games Show. Peut-on mourir d'ennui ? Réponse le 13 juin

PAX Online. Du 15 au 18 juillet. On est déjà en juillet ? Comme le temps PAX vite.

EA Play Live. Battlefield-fest. 22 juillet.

Comme l'an passé, l'E3 2021 aura lieu entièrement en ligne et par là comprenez qu'il faudra se farcir une quantité invraissemblable de conférences sans intérêt entrecoupées d'EXCLUS MONDIALES présentées par Geoff Keighley via son propre show, le Summer Game Fest. Honnêtement on ne sait pas comment on va couvrir le tout cette année. On a fait plein de récap' l'an passé mais ce n'est peut être pas le format idéal donc on se demande si ce n'est pas mieux de faire des news ciblées sur les trucs vraiment marquants plutôt que de faire des articles de 5 pages gorgés de vidéos. Qu'en pensez-vous chers lecteurs ? Après tout c'est votre site . Voici la liste des différentes conférences. On la mettra à jour au fur et à mesure.Sony, Nintendo et Microsoft n'ont encore rien annoncé mais on serait étonné s'ils ne faisaient rien. Microsoft vient d'annoncer sa conf' . Elle combinera les jeux Xbox et les jeux Bethesda le peuple a parlé et il semble que vous préférez les gros récap'