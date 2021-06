Koch Media Primetime, le gros récap'

Et si en grands seigneurs on vous livrait, en guise d'introduction à la conférence E3 2021 de Koch Media, une petite indiscrétion de journaliste. C'est souvent le gag qu'on se raconte dans l'avion ou le train au retour d'un salon parce que oui, c'est une constante, on ne peut échapper à ce qu'on appelle dans le milieu le "rendez-vous foireux".C'est la présentation de jeu prise bien en amont du salon et qui s'avère être un désastre une fois sur place. La recette ? Invitez des développeurs qui n'ont rien à dire sur un projet qui sort à peine de pré-prod, rajoutez-y un discours corporate prédigéré par l'éditeur du jeu et vous obtenez une demi-heure de perdue dans nos plannings généralement ultra chargés d'E3 ou de Gamescom. C'est ce rendez-vous dont tous les journalistes parlent entre eux dans les allées du salon à la pause café. Et c'est un peu cette impression qu'on a eu en se coltinant ce Koch Media Primetime En guise de présentation, la manager marketing de Koch Media a enchaîné les entretiens avec les développeurs des nouvelles ou presque nouvelles IPs signées sur le label Prime Matter. Des entretiens qui tournaient tous implacablement autours des quatre mêmes questions "C'est quoi votre jeu ?", "C'était quoi vos plus gros challenges jusqu'à présent ?", "Quelles ont été vos inspirations ?", "Vous pensez quoi du label Prime Matter et d' Embracer ?". Bis repetita jusqu'à épuisement du téléspectateur. Pire, la marketeuse n'avait vraisemblablement pas grand-chose à faire des réponses des gens en face et déroulait tranquillement son discours... On vous fait grâce de la vidéo.Les seules bandes-annonces présentées montraient du gameplay très (très) alpha de 4 jeux : le shooter "hardcore parce que c'est cool de pouvoir caser Dark Souls sur sa fiche produit" Dolmen , qu'on avait pu prendre en main à l'occasion d'une démo y'a quelques mois, et c'était pas fameux.On a aussi un eu rapide coup d'oeil sur Scars Above , un jeu d'action à la troisième personne assez bavard et surtout un peu mou du genou pour l'instant.On a aussi vu environ 4 secondes du prochain jeu des créateurs du très cool Ruiner sorti il y a quelques années et qui nous reviennent avec, a priori un fast-FPS sci-fi : Final Form Enfin, le cRPG russe déjà disponible en accès anticipé Encased s'est montré dans une nouvelle bande-annonce.Et c'est sur ce titre que se termine ce qu'on peut déjà qualifié comme la pire conférence depuis la conférence Konami de 2010 . On vous raconte pas l'électro-choc quand on sort à peine de la conférence Tribeca Games