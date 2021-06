Square Enix Presents : le récap'

Comme tous les gros éditeurs, Square Enix a fait sa petite conférence pour parler de leurs jeux et le rituel semble se répéter d'une année sur l'autre avec une grosse dose de Final Fantasy, un jeu Marvel, un nouveau Life Of Strange et une bonne dose de remasters.On savait déjà que Legend Of Mana était un des remasters en question mais on ignorait que Square Enix bossait sur des nouveaux remasters des six premiers Final Fantasy à destination de Steam et des smartphones. Il est question de "pixel remaster" et on a très peur du résultat. Enfin Life is Strange et son épisode 0 Before The Storm auront le droit à une cure de jouvence dans la Life Is Strange Remastered Collection qui sortira le 30 septembre sur Steam, PS4, XO et Stadia. On a du mal à comprendre l'intérêt d'une version remasterisée qui ne sera pas optimisée pour consoles nouvelle génération mais passons.Restons dans Life Is Strange avec une bande-annonce du nouvel opus cannonique. Appelé Life Is Strange : True Colors, il nous met dans la peau de Alex Chen, une jeune femme qui a la possibilité de ressentir les émotions des autres et qui enquête sur la mort de son frère. Ca sortira le 10 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Cerise et Stadia et c'est Deck Nine qui est aux commandes à la place de Dontnot. Deck Nine avait précédemment bossé sur Before The Storm.Babylon’s Fall avait été annoncé il y a trois ans puis avait disparu des écrans radar. Le voilà de retour et on ne sait pas si c'est la calibration des couleurs mais le jeu est difficilement lisible et un peu moche. Pour ne rien arranger, il semble qu'il s'agisse maintenant d'un game as a service. Il est toujours question d'un action-RPG jouable à 4 en co-op. Le jeu n'a toujours pas de date de sortie mais sortira désormais sur PS5 en plus de la PS4 et de Steam.Le nouveau Final Fantasy sera un spin-off du tout premier Final Fantasy. Comme Square aime les noms à rallonge, il s'appellera Stranger of Paradise Final Fantasy Origin et il s'agira d'un Souls-like développé par des habitués du genre vu qu'il s'agit de la Team Ninja ( Ninja Gaiden Nioh ). Par contre au vu des coupes de cheveux, le chara design vient clairement de Square Enix. Et le résultat est comment dire... je crois que la bande-annonce parle d'elle-même. Ca sortira en 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Cerise et PC.Square Enix continue d'investir dans Marvel's Avengers et la prochaine extension sortira au mois d'août. Intitulée Black Panther | War for Wakanda, elle enverra les joueurs aller miner du vibranium en plein paradis afrofuturiste. A défaut de gameplay il faut se contenter d'une belle cinématique Terminons avec la grosse annonce de la conf' à savoir Marvel’s Guardians of the Galaxy en développement chez Eidos Montréal. Comme pour Avengers, le jeu ne fera pas parti du MCU donc il faudra s'habiter au nouveau look des gardiens qui est plutôt 80s à tendance glam rock. Au niveau gameplay, il s'agit d'un jeu d'action-aventure purement solo dans lequel on joue le rôle de Star-Lord. On peut filer des ordres aux autres gardiens mais on doit aussi faire des choix. Tout ce petit monde passe son temps à s'engueuler et à se balancer des vannes. On peut monter de niveau et les ennemis ont sacs à PV donc le tout sent encore bon le game as a service. Graphiquement c'est très propre mais les environnements sont très statiques. Bref, on a l'impression de redécouvrir Avengers mais avec un poil plus de fantasie. Ca sortira le 26 octobre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Cerise et PC.