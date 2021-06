Tribeca Games Spotlight : le gros récap'

Un par terre éclectique, une présentation qui met en avant les développeurs plus que leurs jeux et de belles interviews à dévorer, voilà qui a mis tout le monde d'accord pour cette première édition du Tribeca Games Spotlight . Le festival indépendant New-Yorkais a donc décidé de réinventer un E3 plus intimiste : seulement huit jeux sélectionnés, un format ni trop long, ni trop court et des rencontres touchantes avec les talents derrière Harold Halibut, Twelve Minutes ou encore Norco.Comme pour son Festival en dur donc, le Tribeca Games Spotlight avait préparé une sélection officielle, avec pour introduire chaque titre, une personnalité de la scène artistique internationale. Et le show à débuté avec Guillermo Del Toro qui a tenté de nous présenté l'énigmatique SIGNALIS . Le jeu d'action horrifique mélange les genres (action 2D, investigation à la première personne) et bouscule les esprits avec un thème survival-horrifique certes emprunté aux classiques comme Resident Evil mais mené dans une exploration d'un monde décrit par ses auteurs comme étant de la "Cold-War Eurasian Retrotech-Sci-Fi". Nul doute que notre Choo.t à nous vous en reparlera à sa sortie puisqu'il a vraiment acrroché au jeu. Kena: Bridge of Spirits s'est ensuite remontré en quelques rares séquences de gameplay/cinématiques inédites, mais les projecteurs étaient surtout braqués sur ses créateurs chez Ember Lab . Avant une sortie fin août, les développeurs se voulaient à la fois rassurants, mais également prudents quant à la possible réception du titre par les joueurs. Après tout, les deux compères viennent du monde de la pub. Et entre autres questionnements autour du gameplay, ils s'étonnaient même d'avoir réalisé plus de 45 minutes de cinématiques pour leur premier jeu. Verdict le 27 août sur PC et PS5. Norco est passé un peu inaperçu lors de son annonce fin janvier. La faute à une bande-annonce très courte diffusée par son éditeur Raw Fury et une présentation anecdotique. Pourtant, on y voyait déjà à l'époque un pixel-art soigné et on distinguait déjà de belles intentions au-delà du point & click. Son développeur a confirmé longuement la chose en parlant de son jeu, mais surtout de sa vision à la fois actuelle et fantasmée de sa Louisiane natale. Il y parle notamment des contraintes environnementales et des gens qui y vivent. On apprend également qu'il a du s'improviser artiste pour l'occasion. Enfin les quelques séquences de gameplay nous montrent des séquences de puzzles intégrés dans la narration. A suivre sur PC.Si vous suivez Factor, vous savez qu'on attend de pied ferme la sortie de Harold Halibut . Le jeu d'aventure allemand s'est montré à nouveau au Tribeca Games Spotlight via quelques cinématiques et bouts de gameplay mais surtout, une longue interview de ses joyeux développeurs. Ils nous parlent à la fois du long process créatif autour du jeu, de la difficulté de créer ses assets à la main avant de les scanner pour donner ce look unique au jeu. Et on découvre aussi leur astucieuse mocap' maison qui anime tous ses personnages. On attend maintenant plus qu'une chose, une date de sortie PC !Décidément la star de l'E3 depuis 2 jours après plusieurs dizaines de minutes de gameplay déjà diffusées, Sable était aussi présent dans cette conférence pour s'expliquer un peu plus en détail avec ses géniteurs. On y comprend qu'il ne faudra pas y chercher le Breath of the Wild West indé de la Xbox (et du PC) mais plutôt un jeu d'aventure non violent, au rythme volontairement lent pour proposer plus une bulle d'air qu'autre chose aux joueurs. Une chouette interview à retrouver ci-dessous. Lost in Random , c'est le nouveau projet déjanté de Zoink pour EA Originals. On l'avait découvert à l'E3 dernier et puis... plus de nouvelles. Et finalement c'est pas plus mal de le retrouver ici plutôt que compressé entre 3h de Battlefield 2042 et le grand déballage du season pass de Knockout City pendant l'EA Play. Le jeu avance bien, c'est dans la droite lignée de ce que fait le développeur suédois depuis 20 ans à savoir des jeux rigolos à tendance chair-de-poule-esque. On sent quand même le gap entre ses intentions et leurs précédents jeux et on a hâte de voir s'il tient ses promesses lors de sa sortie prochaine sur PC et consoles.Il n'a pas pu attendre la conférence de presse d'Annapurna prévue pour juillet : 12 Minutes et ses acteurs ont également fait partie du show. On a eu droit à une belle interview croisée entre son papa Luis Antonio et le duo d'acteur qui campe le couple au centre de l'histoire : Daisy Ridley et James McAvoy. Ca nous a surtout permis d'en savoir plus sur le jeu, le choix volontaire de la caméra top-down et du coup ce que ça impliquait pour les acteurs. Ne reste maintenant plus qu'à mettre les mains dessus, cet été sur PC et Xbox.Enfin pour clore cette première édition en beauté, on a eu droit à la première production du collectif Mighty Yell qui sort cet été, The Big Con . Développé par une équipe au pédigrée long comme le bras ( Runbow Jazzpunk , etc.), le jeu nous propose un trip 90s dans la peau d'Ali, une jeune lycéenne qui va tout plaquer pour aider sa mère à sauver son magasin de location de K7 vidéos. Mais pour ça, il va lui falloir récolter 98000$. Pas le choix, elle va devoir devenir pour la bonne cause la pire criminelle qui soit : pickpocket, racket à deux balles, arnaques foireuses et déguisements déjantés. Oh et on vous a pas dit : c'est Rockapella qui fait la BO du jeu ! Ce titre PC et consoles loufoque promet donc un trip inoubliable à travers les USA dans une esthétique Parker Lewis pour le moins colorée.Et voilà pour ce qui est déjà notre petit coup de coeur des conférences E3 2021. Une vraie bouffée d'air frais parmi ces show millimétrés qui dégueulent leurs bandes-annonces les unes après les autres sans lien logique et surtout sans conviction. Vraiment, une belle première réussite pour Tribeca !