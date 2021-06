Playdate Update : le gros récap'

Crankin’s Time Travel Adventure développé par uvula (un collectif mené par le père de Katamari Damacy, Keita Takahashi )

Battleship Godios développé par TPM.CO Soft Works

Boogie Loops développé par May-Lie Khoe and Andy Matuschak

Casual Birder développé par Diego Garcia and Max Coburn

DemonQuest 85 développé par Alex Ashby, Lawrence Bishop, Duncan Fyfe (écrivaillon sur Neo Cab), Belinda Leung, and Jared Emerson-Johnson

Echoic Memory développé par Samantha Kalma, Everest Pipkin, Carol Mertz, and Rachelle Viola

Executive Golf DX développé par davemakes

Flipper Lifter développé par Serenity Forge

Forrest Byrnes: Up in Smoke développé par Nels Anderson (Firewatch, Mark of the Ninja) and Christina “castpixel” Neofotistou

Hyper Meteor développé par Vertex Pop (déjà aux commande de l'exclusivité Switch Graceful Explosion Machine)

Lost Your Marbles développé par Sweet Baby Inc. & Friends

Omaze développé par Gregory Kogos

Pick Pack Pup développé par Nic Magnier, Arthur Hamer, and Logan Gabriel

Questy Chess développé par Dadako

Ratcheteer développé par Shaun Inman, Matthew Grimm, and Charlie Davis

Sasquatchers développé par Chuck Jordan

Snak développé par Zach Gage and Neven Mrgan

Spellcorked! développé par Jada Gibbs, Nick Splendorr, Ryan Splendorr, Tony Ghostbrite, and Em Halberstadt

Zipper développé par Bennett Foddy

Saturday Edition développé par Chris Makris, Gord McGladdery, and Alfonso Salinas

Whitewater Wipeout développé par Chuhai Labs (le nouveau studio de Giles Goddard. Le titre sera vraisemblablement le premier jeu de la saison, préinstallé sur la console)

En marge des conférences E3 ronflantes des gros constructeurs, la petite équipe de Panic! avait donné rendez-vous à ses fans aujourd'hui pour une mise à jour autour de sa future console à manivelle jaune poussin, la Playdate. En 15 minutes, le constructeur a fait le point sur 21 des 24 jeux qui formeront la première saison de contenu à venir squatter la machine, sur ses accessoires et ses précommandes qui débuteront en juillet. Et comme on est très forts, on vous résume ça... en moins de trois minutes.Déjà ce ne sont plus 12 jeux à raison d'un par semaine, mais bien 24 jeux qui seront disponibles sur la machine et arriveront progressivement pendant les 12 semaines de la saison 1. Si l'éditeur préfère garder un certain mystère sur le contenu de ces jeux, on a déjà leur petit nom, celui de leur développeur et leur logo :En plus de ces jeux, de nouveaux titres arriveront prochainement sur la machine, sans qu'on ait de détail sur leur modèle économique pour l'instant. On a ainsi pu découvrir le projet de Lucas Pope : Mars After Midnight dans lequel on va passer notre soirée à nous faire emmerder par des aliens sur Mars. De son côté, Sweet Baby prépare deux titres narratifs : Recommendation Dog par Xalavier Nelson Jr. et Reel Steal. Enfin, une armada de développeurs de par le monde ont pu sortir quelques prototypes comme un jeu de pêche assisté par la manivelle, un simulateur de platine vinyle, un outil de création musicale, etc. En parallèle, Panic! a confirmé que chaque console serait aussi un SDK et proposera un outil en ligne nommé Pulp qui permettra de créer simplement des jeux pour la console à l'aide d'une interface graphique et d'outils d'assistance au scripting.Pour finir, Panic! a présenté un accessoire pour sa console également développé par Teenage Engineering , le Playdate Stereo Dock. Ce petit cube permettra de recharger sa machine, d'écouter sa musique (notamment à l'aide de l'application dédiée Poolsuite FM avec une radio en ligne qui diffusera des playlists Soundcloud) et de stocker un stylo (?!) fournit avec le dock.Côté prix et précommande, la console sera vendue seule 179$, comptez 20$ de plus pour le bundle avec la coque de protection et 29$ de plus pour le Playdate Stereo Dock. Et tout ça sera dispo plus tard cette année avec une ouverture des précommandes courant juillet.