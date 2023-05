Les conférences de l'été

8 juin :

Summmer Games Fest, cérémonie d'ouveture. Geoff Keighley danse sur le cadavre de l'E3

11 Juin :

12 juin :

22 août :

20:00 : Gamescom Opening Night Live. Geoff Keighley pisse sur la tombe de l'E3.

Comme chaque année depuis 2020, on passera le mois de juin en slip devant le poste pour regarder les conférences des constructeurs, des éditeurs et des indies. Comme il y en a un paquet, on vous récapitule la liste et les dates dans cette news. On la mettra au jour au besoin et on ajoutera les liens vers les résumés si on en fait.