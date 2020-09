Le Guide Factor Apple Arcade, partie 17

Cette semaine nous allons parler de jeux déjà testés sur FactorNews sur d'autres supports (non je ne fais pas mon fainéant, promis). D'ailleurs ce ne sont pas moins de 6 jeux qui sont traités cette fois-ci (avec un focus sur les spécificités - si elles existent - des versions Apple), et il y en a pour tous les goûts : De l'eau, du sport, du dessin, de l'ennui, de l'infini et de la lave. Oui c'est incroyable, mais ce qui l'est encore + c'est que je suis globalement d'accord avec les autres rédacteurs sur leurs tests respectifs, et pour fêter ça, ils auront droit à au moins un superlatif chacun. Les veinards.

Beyond Blue

Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?

Sur Mac : l'Aliasing est très prononcé (en tout cas sur mon iMac 27" 2012, il faudrait réellement que je pense à le changer... voyez par vous même ci-contre) et aucune possibilité de réglages sur ce jeu (notamment pour le plein écran obligatoire). Contrôles à la souris plutôt bons.



Sur iPhone : tourne parfaitement, mais l'écran paraît un peu étriqué pour admirer pleinement ce qui défile devant nos yeux, et ce serait dommage, c'est son seul atout.



Sur iPad : Si je devais y rejouer, ce serait sur iPad, appareil qui convient le mieux à ce titre.





Pourtant tout partait bien, la réalisation au top et l'ambiance apaisante me donnait à espérer, mais très vite, et bien ... on s'ennuie terriblement. Je suis 100% raccord avec le test de Billou95, on a de belles prises réelles dans les vidéos-reportages, et des animaux en jeu plus vrais que nature, mais côté jeu pur, au milieu de toute cette eau le gameplay est totalement dilué.

Une expérience qui plaira sans doute aux accrocs des fonds marins (comme un bon reportage interactif, voire pour le coté "collectionnite" des espèces croisées), mais probablement pas aux joueurs.



Pour + de détails, l'excellent test se trouve

What The Golf?

Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?



Le reste est formidablement expliqué par Etant d'habitude assez hermétique aux jeux trop loufoques et déjantés, j'ai lancé ce What The Golf? (qui porte terriblement bien son nom), avec un fort à priori, qui s'est envolé à mesure que j'avalais les niveaux. Car, et c'est sans doute là la force du titre, il parvient à nous surprendre presque à chaque fois. C'est très fort. Et si on pense en premier lieu qu'il n'y a aucun challenge (aucun décompte du nombre de coups, illimités lorsque l'on découvre un niveau), c'est sans compter sur la possibilité de le refaire avec deux nouveaux objectifs comme par exemple devoir finir avec un nombre de coups défini (en gros faire un Par comme tout jeu de golf), puis en version modifiée où on "Fail" si on rate l'Eagle. Autrement le jeu est parfaitement accessible, mon fils de 10 ans ne voulait plus lâcher l'iPad.Le reste est formidablement expliqué par Rozzo ici



Creaks

Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?



Et c'est un peu le même refrain avec



En fait il faut le voir en action et ne pas se contenter des quelques screenshots qui accompagnent ces lignes : c'est vraiment magnifique.

Tout est vivant dans cette bâtisse bariolée et on prête attention au moindre détail au fil de la découverte des niveaux.



Autrement les énigmes sont intéressantes bien qu'un peu simples (au debut du moins) le gameplay est agréable et peut se jouer autant au tactile qu'à la manette (il ne fera pas appel à vos reflexes), mais fait curieusement l'impasse sur la souris sur Mac.



Autrement les énigmes sont intéressantes bien qu'un peu simples (au debut du moins) le gameplay est agréable et peut se jouer autant au tactile qu'à la manette (il ne fera pas appel à vos reflexes), mais fait curieusement l'impasse sur la souris sur Mac.

Ceci (ainsi que beaucoup d'autres éléments) est d'ailleurs expliqué par un Billou inspiré, dans son test enchanteur que vous pouvez devez lire ici



The Bradwell Conspiracy

Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?



Déjà pas fan de base des Walking Simulator, celui-ci n'est même pas beau (d'abord lancé sur mon Mac vieillissant, j'ai retenté ensuite sur mes iBidules récents, mais même combat : c'est moche, fade, et même pas fluide 100% du temps). Les énigmes sont basiques (au moins elles sont faisables sans prise de tête), l'IA qui nous accompagne mériterait quelques gifles virtuelles, et le récit ne décolle pas vraiment dans la 1e partie du jeu que j'ai pu essayé. Avant de mourir d'ennui je suis quand même allé faire un tour sur le test très juste de Rozzo, qui a tué dans l'oeuf toute velléité à revenir sur ce titre.

Manifold Garden

Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?





Et au départ j'ai bien cru avoir vu juste : décors vides et "froids", très peu de couleurs et avec une ambiance sonore quasi inexistante... mais c'était sans compter sur le génie des puzzles, qui ne font pas seulement appel à des enchaînements de clefs/portes mais surtout à la manipulation de l'univers qui nous entoure.



Bien entendu vous serez toujours aussi con qu'avant mais au moins vous y aurez cru le temps de finir le jeu.



Mais une fois que l'on comprends que la pièce est en fait dupliquée à l'infini (tout comme nos actions dans celle-ci), et que l'on peut se jeter dans le vide pour atteindre une version bis de la plateforme sur laquelle on se trouve, notre ego se regonfle tel le biceps de Vin Diesel, tant le jeu nous récompense par ce sentiment de "devenir plus intelligent".

Bien entendu vous serez toujours aussi con qu'avant mais au moins vous y aurez cru le temps de finir le jeu.

Pour de plus amples informations ruez vous sur le test métaphysique du docteur Nicaulas ici même



Hot Lava

Qu’est-ce que c’est?

On y joue comment?

Et ça donne quoi?



Disons que les devs ont pris un peu trop au sérieux l'expression so 2017 "Floor Is Lava". Heureusement il n'y a rien d'autre de sérieux dans le jeu.



Jeu de Parkour oblige, ça ressemble à



Du coup on est tenté de regarder ses pieds plutôt que la prochaine plateforme, mais on s'y fait assez vite.

Autrement c'est plutôt propre niveau réalisation, pas franchement beau mais clair et toujours fluide, même sur une vielle machine.

On se prends au jeu, c'est nerveux, frais (oui frais) et on enchaine les parties sans s'en rendre compte. Encore un jeu que je garderai sur mon iPad.



Je ne vous conseillerai que trop de lire le test très complet du bouillonant

D'ailleurs "vite" est un terme qui va à ravir au jeu, tant la pression du chrono est centrale dans son game design. Ce qui l'éloigne en fin de compte du titre d'EA.

Autrement c'est plutôt propre niveau réalisation, pas franchement beau mais clair et toujours fluide, même sur une vielle machine.

On se prends au jeu, c'est nerveux, frais (oui frais) et on enchaine les parties sans s'en rendre compte. Encore un jeu que je garderai sur mon iPad.

Je ne vous conseillerai que trop de lire le test très complet du bouillonant Rozzo ici qui gagne également la palme du meilleur talc de cette sélection.

