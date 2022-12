The Game Awards 2022 : le gros résumé

Meilleure direction de jeu : Elden Ring

Meilleur scénario : God of War: Ragnarök

Meilleure direction artistique : Elden Ring

Meilleure musique : God of War: Ragnarök

Meilleur sound design : God of War: Ragnarök

Meilleure performance d'acteur : Christopher Judge dans God of War: Ragnarök

Meilleur jeu indépendant : Stray

Meilleur premier jeu : Stray

Meilleur jeu d'action Bayonetta 3

Meilleur jeu d'action-aventure : God of War: Ragnarök

Meilleur RPG : Elden Ring

Meilleur jeu de combat : MultiVersus

Meilleur jeu de course ou sport : Gran Turismo 7

Meilleur jeu multijoueur : Splatoon 3

Meilleure adaptation : Arcane pour League of Legends

Meilleure accéssibilité : God of War: Ragnarök

Jeu de l'année : Elden Ring

Dead Cells Return to Castlevania



Hellboy Web of Wyrd



Horizon Call of the Mountain







On a le droit à une nouvelle présentation de l'exclusivité pour les nantis qui pourront s'offrir le PSVR2 , on veut bien-sûr parler de Horizon Call of the Mountain . On voit de nouveaux environnements bien mignons, et il faut reconnaître que le titre développé par Firesprite et Guerrilla Games a l'air d'être soigné. Le titre est attendu pour le 22 février 2023.

Post Trauma



Viewfinder





On doit avouer qu'on est toujours bien bluffé par ce jeu à la première personne, qui joue avec notre perception à travers une sorte de puzzle game dont on vous avait déjà parlé en 2021 et qui se remontre pour l’occasion. Viewfinder , développé par Sad Owl Studios et édité par Thunderful Publishing , vous propose de percer des mystères et de remodeler la réalité à travers des photographies, des peintures, des croquis, des captures d'écran et des cartes postales. C'est vraiment atypique cette rencontre de différents arts avec celui qui est vidéoludique pour une expérience qui a l'air ma foi sympathique. Le jeu sortira prochainement sur PC, PS4 et PS5.



Atomic Heart





On ne s'attarde pas sur Atomic Heart dont on vous a rappelé l'existence récemment , et qui présente à nouveau du gameplay mais surtout confirme sa date de sortie toujours le 21 février 2023, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, et même dans le Xbox Game Pass



Scars Above







Après s'être furtivement montré lors de la Koch Media Primetime et la Gamescom Opening Night Live Scars Above fait moins son timide et se dévoile légèrement plus, où l'on voit si on ne cligne pas des yeux à ce moment-là, une phase de tir à la troisième personne. Le jeu d'Action-aventure de science-fiction vous met dans la peau du Docteur Kate Ward qui va explorer une planète extraterrestre, qui de fait est mystérieuse. Le jeu est toujours prévu pour la fenêtre 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.

Relic Hunters Legend







Développé par Rogue Snail et avec à l'édition Gearbox Publishing , l'Action-RPG en vue de dessus que l'on peut faire en solo, comme en coopération en ligne jusqu'à quatre joueurs, je veux bien entendu parler de Relic Hunters Legend , annonce sa Bêta prochaine sur Steam. Vous pouvez vous inscrire dès à présent.

Among Us Hide N Seek







Innersloth annonce un nouveau mode de jeu de cache-cache sur Among Us forcément appelé Hide N Seek qui sort aujourd'hui ce 9 décembre 2022. Bon, ça reste moins bienveillant que le jeu de votre enfance, et bien évidemment, dans l'espace, personne ne vous entendra crier.

After Us







On a le droit avec After Us à une bande annonce assez poétique pour une action qui se déroule dans un monde post-apocalyptique. Le jeu de plateforme, d'exploration et qui contiendra des puzzles, est développé par Piccolo et édité par Private Division, il nous montre ainsi ses vastes étendues où Gaïa, l'esprit de la vie, aura pour mission de libérer chacune des âmes qu'elle rencontrera lors de son aventure, pour les ramener à l'Arche de Mère. Le titre sortira normalement au printemps 2023, sur PC, PS5 et Xbox Series.

Replaced

Street Fighter 6



Hades II

Cette année encore, on ne va pas vraiment s'intéresser à la forme des Game Awards qui ont eu lieu cette nuit, et qui n'intéresse pas grand monde. Qu'Al Pacino ait eu du mal à lire le prompteur, on s'en moque un peu. On va rester sur le fond, et déjà parler des vainqueurs.Alors petite précision, on ne le les a pas tous mis, on a juste voulu vous faire relever que cela se battait forcément entre deux jeux qui ont été fortement plébiscités par les joueurs cette année :Mais au final, il ne peut en rester qu'un et le gagnant a été sans grande surprise :Après, on peut aussi souligner les deux récompenses remporter par Stray , chacrément bien mérité. Mais, ne négligeons pas les bandes-annonces de jeux à venir, qui font que l'on attend et surtout subit ces conférences pour pouvoir avoir la primeur de prochain jeux annoncés ou de dates de sorties confirmés. Bon visionnage.On commence par Dead Cells qui va accueillir un DLC l'année prochaine ayant pour thème Castlevania , développé par Motion Twin et Evil Empire . La bande-annonce ne présente pas de gameplay, mais on note la présence de remix de thèmes musicaux de la saga de Konami , ce qui fait toujours son petit effet. On vous met en compagnie de Simon Belmont et Alucard pour traverser le château de Dracula et arriver ainsi jusqu'à son trône.