L'early access de Nightingale repoussé

Il n'y a pas si longtemps, on aurait été prêts à remercier les annonces de reports de jeux de nous permettre d'alimenter un peu le site pendant la période creuse de l'été, mais à raison d'une par jour ou presque, on commence un peu à se lasser. Le retardataire du jour est donc Nightingale , le MMO de survie de Inflexion Games aperçu à deux reprises durant le faux E3 qui devait débarquer en early access d'ici la fin d'année, mais qui prendra finalement son temps jusqu'à la première moitié de 2023 sans plus de précision . En plus de l'indispensable "volonté d'offrir la meilleure expérience aux joueurs", ce report va surtout permettre à l'équipe de développement de faire migrer le jeu sous Unreal Engine 5.