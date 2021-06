Cyberpunk 2077 retrouve le chemin du PlayStation Store

Petit résumé du feuilleton Cyberpunk 2077 pour celles et ceux qui ont raté le début, parce qu'ils avaient autre chose à faire ou tout simplement parce qu'ils n'étaient pas nés à l'époque :Ce qui nous amène à aujourd'hui : CD Projekt vient de twitter que le jeu faisait son retour sur le PS Store. Prudents, ils précisent que les joueurs de la version PS4 pourraient encore rencontrer "des problèmes de performance" et que les possesseurs de PS4 Pro et de PS5 profiteront "de la meilleure expérience sur consoles PlayStation". En clair : si vous avez une PS4 pas Pro, passez votre chemin, vous allez vous faire du mal.La version PS5 quant à elle, tout comme la version Xbox Series, n'est pour l'instant qu'une version old-gen tweakée pour profiter du mode de rétrocompatibilité un peu amélioré des nouvelles consoles. Pour la vraie version next-gen, il faudra attendre la deuxième moitié de l'année. On voit bien CD Projekt tenter un "soft relauch" de la dernière chance en fin d'année, même si compte tenu des défauts structurels du jeu, on ne voit pas trop comment ils pourraient revenir avec quelque chose de vraiment présentable d'ici là.