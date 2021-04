CD Projekt va bien, merci pour eux

Oui, CD Projekt va bien : malgré un Cyberpunk 2077 qui n'a, au mieux, pas tenu toutes ses promesses et, au pire, n'aurait jamais dû sortir dans un tel état de délabrement ; malgré les nombreux joueurs qui se sont faits rembourser leur achat après avoir constaté qu'on leur avait vendu quelque chose qui ressemblait très fort à une version pré-alpha mal dégrossie ; malgré le fait que Sony a carrément arrêté de vendre les versions PS4 sur le store de la console quelques semaines à peine après la sortie devant l'ampleur des dégâts ; malgré une note Metacritic particulièrement basse pour un jeu de cette ampleur, oui, malgré tout ça, CD Projekt a fait rentrer beaucoup d'argent sur l'année 2020.Une partie de ces bénéfices a donc été redistribuée aux employés, mais ce qui devrait être dans l'absolu une bonne nouvelle fait encore une fois grincer pas mal de dents. 29 millions de dollars vont ainsi être redistribués aux 800 et quelques employés du studio, avec des montants allant de quelques milliers à quelques dizaines de milliers de dollars selon le poste occupé. Ce montant ne représente toutefois que la moitié des bénéfices redistribués : 29 autres millions vont être répartis entre les membres du board, qui toucheront eux des bonus allant de 4 à 6 millions de dollars.Les disparités de salaires entre les exécutifs d'un studio et les petites mains qui réalisent les jeux ne sont pas une nouveauté, mais compte tenu du feu nourri sous lequel se trouve CD Projekt depuis maintenant plusieurs mois (après avoir déjà été pointé du doigt à de nombreuses reprises pour ses conditions de travail éprouvantes pour les employés, bien souvent obligés de cruncher 30 heures par jour, 8 jours par semaine, 60 semaines par an), voir que les responsables, qui ont poussé leurs équipes dans leurs derniers retranchements et ont pris la décision unilatérale de sortir un jeu démoulé trop chaud en cachant jusqu'au bout l'état réel de celui-ci, se mettent des liasses de billets plein les poches passe assez mal. Et ce même si "c'est dans leur contrat", comme ils s'en justifient.On souhaite donc aux dirigeants de CD Projekt, un studio qui bénéficiait pourtant d'un gros capital de sympathie de la part des joueurs depuis des années, de se poser et de se remettre sérieusement en question s'ils espérent redorer leur image. Il semblerait que les employés les plus mal payés du studio (notamment ceux du département QA, qui n'ont pas dû chômer avec Cyberpunk 2077) auraient droit à une réévaluation à la hausse de leur rémunération : c'est déjà un bon début. Une autre piste à étudier pourrait être de prendre exemple sur Bobby Kotick, président de la petite PME familiale Activision-Blizzard, qui a vu son salaire et ses bonus divisés par deux au moment de renouveler son contrat