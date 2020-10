Cyberpunk 2077 se prend 21 jours dans la vue

Originellement prévu le 19 Novembre, Cyberpunk 2077 sortira finalement le 10 Décembre sur PS4/5, Xbox One/Cerises, PC, Stadia. Comme on le pressentait , le jeu va se bouffer un gros patch le jour de sa sortie ce qui veut dire que les devs vont se prendre 21 jours de crunch de plus. Et si vous pensez qu'ils vont prendre des vacances, détrompez-vous : après la sortie il y aura d'autres patchs. Puis il y aura le DLC. Puis il y aura le multi dont l'envergure est celle de GTA Online.apparemment les devs ont appris la nouvelle en même temps que nous . Ca doit être bon pour le moral...