Microsoft rembourse Cyberpunk 2077

Après la Sony, qui a purement et simplement supprimé Cyberpunk 2077 de son PlayStation Store , c’est au tour de Microsoft de serrer un peu la vis du jeu de CD Projekt RED . Un peu moins strict que son voisin, le jeu du turfu est toujours disponible sur le Microsoft Store. Cependant, la politique de remboursement est bien plus légère que d’habitude, avec un remboursement pur et simple en cas de demande.Clairement, la sortie de Cyberpunk 2077 se fait dans la douleur, laissant pas mal de joueurs et joueuses sur le carreau, mais aussi en occultant le fait que le jeu tourne tout de même bien sur PC, PS5 et Xbox Series, moyennement quelques bugs ici et là. Les prochaines semaines, ou même mois, seront bien difficiles pour CD Projekt RED, qui en plus de ça, doit aussi faire face à de gros problèmes en interne comme le rapporte Jason Schreier chez Bloomberg, dans un petit papier qui se transformera probablement en énorme enquête.