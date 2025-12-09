ARTICLE
Fact'Or 2025 - Laurent
Un an de passé déjà et nous revoilà à l'heure des Fact'Or. De mon côté, j'ai joué à plein de jeux sortis en 2025, mais pas forcément en 2025. C'est le souci des accès anticipés : on y a tellement joué pendant leur développement qu'on n'a plus trop la force d'y retoucher quand ils sortent enfin pour de vrai.Comment mieux commencer ce papier que par un jeu de 2024 ? Oui, je sais, on devait parler des titres de 2025 mais celui-ci est sorti après les Factor de 2024 et c'est ici donc ma seule occasion de vous en parler.
Fact'Or du jeu de cartes inconnuDeathless - The Hero Quest
Un bon petit jeu de cartes qui a déjà changé trois fois de nom depuis sa sortie, juste parce que son folklore est basé sur des contes et légendes russes. Oui je sais, d'habitude, je hais les jeux de cartes, mais là, le mélange des graphismes, des animations et des combats façon Darkest Dungeon m'a plu. À réserver aux joueurs anti-conformistes amateurs de jeux de cartes, évidemment.
Allez, cette fois, c'est parti pour la liste des jeux sortis en 2025 auxquels j'ai joué en 2025.
Fact'Or du bon jeu qui demande de s'investirKingdom Come: Deliverance II
J'avais essayé le premier et l'avais désinstallé dans les quinze minutes à cause de ses combats impossibles. Je me suis dit que le deuxième serait mieux et en effet, même si les affrontements conservent leur
Fact'Or du metroidvania sympathiqueMandragora
Premier jeu de la liste auquel j'ai joué en accès anticipé avant sa sortie en 2025. Je voulais en faire un test mais Fougère est passé avant moi. Ce mélange de Dark Souls et de metroidvania en 2,5D est bien sympatique mais devient fatiguant sur la longueur. La difficulté est assez aléatoire et on y fait une tonne d'allers-retours mais les environnements sont assez réussis.
Fact'Or du jeu venu de nulle part qui dépasse toutes les attentesClair Obscur: Expedition 33
Personne ne sait encore comment le miracle a pu avoir lieu mais sa bande-son instantanément culte, ses personnages profonds et expressifs, ses combats au tour par tour dynamiques et l'exhubérance de ses graphismes ont charmé quasiment tous ceux qui s'y sont frottés. Un jeu exigeant cependant, autant pour battre ses boss que pour comprendre son scénario, mais qui est sorti directement sans accès anticipé et complet, sans microtransactions, ni season pass, ni bugs. Rien que pour ces derniers points, ça mérite le respect.
Fact'Or du simulateur de ville antique qui marche à moitiéMemoria Polis
J'ai été séduit par Memoria Polis car il propose un simulateur de ville à travers les âges qui veut respecter des critères rarement utilisés, comme une limitation de la position et du nombre de certains bâtiments pour être fidèle à l'époque ou l'arrivée de factions différentes qui vont habiter les quartiers et qui seront renforcées ou non suivant vos choix d'évolution. Bref, c'est un simulateur quasi historique. Mon souci c'est que je n'arrive pas à y prendre du plaisir, ce qui est quand même embêtant.
Fact'Or du jeu de camion de chantierRoadCraft
Je vous l'ai détaillé dans ce test mais RoadCraft a gardé la physique et les terrains des SnowRunner / MudRunner en faisant évoluer son gameplay vers de la remise en état de régions après des catastrophes naturelles. Il y est donc question de refaire des routes et de rebâtir des installations à l'aide de nos véhicules. Ça change donc un petit peu des livraisons dans tous les coins et ça permet de pouvoir enfin faire la pige aux éternelles routes boueuses où on s'enlisait pendant des heures.
Fact'Or du jeu de clones qui s'embrouillentThe Alters
The Alters m'a laissé un goût amer. L'originalité de son scénario de science fiction et la gestion d'une colonie de clones aux psychologies difficiles à concilier ont pour moi tourné au cauchemar bien trop souvent pour que je puisse pleinement profiter de l'oeuvre. Il reste cependant un jeu de gestion / exploration / exploitation unique, merveilleusement mis en image et qui propose des choses différentes de d'habitude.
Fact'Or du jeu de volant et pédalierLe Mans Ultimate
Parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas tâté une simulation de course, j'ai choisi LMU pour y revenir. Bien m'en a pris puisque le jeu est plutôt bon. Il a certes quelques défauts de jeunesse, adossé à une politique marchande discutable et une abordabilité... hmm, perfectible, mais le studio semble vouloir faire ce qu'il faut pour améliorer tout cela. La preuve avec le patch 1.2 qui sort aujourd'hui et qui revoit un peu tout, du streaming des textures à la prise en compte de la température des jantes, en passant par le grip des circuits, les badges de rang et autres mesures anti-triche.
Fact'Or du jeu en tour par tour indéDay of the Shell
Ce petit jeu français a su me séduire dès ses premières apparitions en démo et m'a gardé captivé jusqu'à sa sortie. Dans ce X-com roguelite mignon et minimaliste, on s'amuse en effet à traverser de façon stratégique ses niveaux sans jamais se prendre la tête. Dommage cependant qu'il soit un peu court. On n'aurait pas été contre un ou deux mondes supplémentaires.
Fact'Or du jeu de terraformationPlan B Terraform
Plan B terraform, c'est ce petit jeu de logistique qui demande d'aller collecter des ressources puis de les transformer en d'autres produits. Puis qui vous demande de gérer les déchets. Puis d'augmenter la concentration de l'atmosphère en certains gaz. Puis de planter des forêts... et finalement de terraformer une planète entière. Le gameplay est simple et limpide à prendre en main, l'optimisation du rendu des centaines de drones et véhicules fonctionne et en plus, c'est français. Que demander de plus ?
Fact'Or du mélange de genres improbable réussiBall x Pit
Un titre auquel jamais je n'aurais cru jouer un jour tellement il m'était impossible d'imaginer un jeu qui mélange casse-briques, shoot 'em up, roguelite et RPG. Et pourtant, Ball x Pit le fait, et le fait bien. On trouve rapidement ses marques, on s'étonne de la bouille (ou plutôt de la boule) des personnages mais on s'engage dans ces couloirs envahis d'ennemis encore et encore jusqu'à pas d'heure.
Fact'Or du successeur de BanishedFarthest Frontier
Un autre simulateur de ville à travers les âges comme Memoria Polis, mais plus classique cette fois. Farthest Frontier vient améliorer son illustre ancêtre qu'était Banished en y apportant tout plein de petites choses comme la gestion des cultures et raffine un gameplay déjà solide. Malheureusement pour moi, la partie combats de la version en accès anticipé qui ne faisait qu'envoyer vagues après vagues de briguants m'a fatigué et fait que même maintenant après sa sortie en 1.0, je n'ai plus goût à le relancer, même si le souci est censé avoir été corrigé.
Fact'Or du jeu d'histoires pas drôlesTavern Keeper
Toujours en accès anticipé, ce simulateur de taverne d'heroic fantasy m'a laissé un peu sceptique. La réalisation est pourtant impeccable et l'humour omni-présent, mais la volonté d'y transcrire des mini-histoires humoristiques façon description de jeux de rôle papier m'a vraiment refroidi. Dommage car la partie gestion est vraiment bonne, et la "physicalité" de toutes les interfaces est impressionnante.
Fact'Or du jeu de rencontre d'arbresAssetto Corsa Rally
Encore un titre pour tester mon nouveau volant et mes avant-bras. Gardant des souvenirs humides (de larmes surtout) de Richard Burns Rally, et étant admiratif du travail effectué sur ce nouveau titre par les développeurs, notamment au niveau des suspensions, j'ai craqué. Malheureusement, Corsa, c'est plus fort que moi. Le volant était initialement hyper mal détecté, le force feedback très flottant, on ne peut pas changer la position virtuelle dans le cockpit et j'ai réussi à coincer le bas de caisse sur le bord de la piste en déclivité à deux mètres de l'arrivée. Je crois que j'ai plus la patience pour ce genre de jeu.
Fact'Or du jeu vertMoonlighter 2
Je me demandais initialement pourquoi Moonlighter 2 était sorti en accès anticipé devant sa finition exemplaire, son design réussi et l'absence de bugs. Mais finalement, après y avoir joué, j'ai pu me rendre compte que l'équilibrage et la surenchère de couches de gameplay n'étaient pas très agréables. Dommage car le titre est beau et accrocheur. J'espère donc que les devs verront rapidement comment corriger gentiment ces aspects d'ici la 1.0
Fact'Or de l'intemporalitéDifficile pour moi de ne pas les mentionner. Ce sont ces jeux auxquels je reviens toujours à un moment ou à un autre de l'année, parce qu'ils m'apportent plaisir et tranquilité, frissons et réflexion.
Satisfactory
Si vous ne connaissez pas ce jeu de production mâtiné d'exploration d'une planète alien, il est plus que temps de vous y mettre. J'ai déjà pu vous dire tout le bien que j'en pensais dans mon test. Donc, si vous aimez les jeux de production comme Factorio mais que vous préférez vous balader à l'intérieur de vos usines en 3D, Satisfactory est ce qui se fait de mieux aujourd'hui.
Transport Fever 2
Si vous cherchez un jeu de gestion de transports avec des graphismes modernes, TF2 est la référence. On part de villes avec des besoins, d'usines produisant ou transformant des matières premières et à nous de relier les unes aux autres par camion, train, bateau ou avion. Beau, prenant, un peu plus optimisé qu'à sa sortie, le titre peut rapidement vous faire oublier l'heure ou le jour qu'il est.
No Man's Sky
Le titre mal né de Hello Games au parcours de chemin de croix n'en finit plus de s'étoffer et de grandir en popularité au rythme de ses mises à jour. En version 6.18 au moment où j'écris ces lignes, le titre va sur ses dix ans mais continue à être joué abondamment car il a a su réviser presque tous ses aspects depuis sa sortie. Le concept de visiter des mondes et de gagner peu à peu en connaissances et en capacités au fil du jeu n'est certainement pas étranger à cette réussite.
Fact'Or de l'attente pour 2026Transport Fever 3
Annoncé en début d'année, le titre fait rêver ceux qui comme moi ont poncé le deuxième opus. Le fonctionnement des usines revisité, l'intégration ou non des plateformes de chargement, leur différenciation, le nouveau système d'entretien des véhicules... Toutes les premières informations qu'on a eues jusqu'à présent vont dans le bon sens et laissent présager d'un titre pouvant détrôner son prédecesseur, déjà très haut dans la hiérarchie des jeux de logistique. Vivement 2026 qu'on l'ait entre les mains.
Mon Fact'Or de l'année ne peut qu'être Clair Obscur: Expédition 33. Je n'en attendais rien, je n'ai jamais eu envie de jouer plus de trente minutes à un Final Fantasy, je n'aime pas les répétitions d'assets, et pourtant j'ai été happé par la qualité et la sensibilité de l'écriture des dialogues, le jeu d'acteur, l'histoire intriquée à souhait et la majesté de ces musiques hors norme dans l'univers du jeu vidéo.