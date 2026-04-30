ACTU
Subnautica 2 sera renfloué le 14 mai
par Buck Rogers, email
Il aura fallu traverser une tempête judiciaire, mais finalement Subnautica 2 voit enfin le bout du tunnel. Unknown Worlds Entertainment a officialisé la sortie de son accès anticipé pour le 14 mai prochain sur Xbox Series et sur PC via Steam, l’Epic Games Store et le Microsoft Store au tarif de 29,99 dollars.
Fini le pop-corn pour l’un des feuilletons les plus explosifs qu’ait connu l’industrie ces derniers mois. Comme nous l’évoquions précédemment, le développement du jeu s’était retrouvé pris dans la tourmente après l’éviction des dirigeants historiques d’Unknown Worlds par Krafton, maison-mère du studio depuis 2021. Officiellement, le géant coréen justifiait alors le report du jeu à 2026 par un besoin de finition supplémentaire. Officieusement, beaucoup y voyaient surtout une manière de contourner le versement d’un bonus colossal lié aux objectifs de sortie du projet.
Quoi qu’il en soit, une décision de justice aura finalement ordonné la réintégration de Ted Gill à la tête du studio, tandis que la maison-mère semblait progressivement perdre du terrain dans le conflit l’opposant aux créateurs de la licence. Ces dernières semaines, la disparition du nom de Krafton comme éditeur sur certaines pages de boutiques du jeu, alimentait encore davantage les spéculations autour d’une rupture en coulisses.
Pourtant, Unknown Worlds aurait lui continué d’avancer sur le titre, effectivement le studio assure avoir profité du délai supplémentaire pour enrichir le contenu du jeu avec de nouveaux biomes, de nouvelles créatures, des chapitres scénaristiques supplémentaires ainsi que l’intégration plus poussée du mode coopératif jusqu’à quatre joueurs. Ironiquement, malgré toutes les tentatives supposées de l'éditeur pour reprendre la main sur le calendrier et les conditions de sortie du projet, ce sont finalement les plans initiaux des développeurs qui semblent avoir triomphé. Subnautica 2 arrivera bien en accès anticipé, fidèle au modèle qui avait fait le succès du premier épisode.
Fini le pop-corn pour l’un des feuilletons les plus explosifs qu’ait connu l’industrie ces derniers mois. Comme nous l’évoquions précédemment, le développement du jeu s’était retrouvé pris dans la tourmente après l’éviction des dirigeants historiques d’Unknown Worlds par Krafton, maison-mère du studio depuis 2021. Officiellement, le géant coréen justifiait alors le report du jeu à 2026 par un besoin de finition supplémentaire. Officieusement, beaucoup y voyaient surtout une manière de contourner le versement d’un bonus colossal lié aux objectifs de sortie du projet.
Quoi qu’il en soit, une décision de justice aura finalement ordonné la réintégration de Ted Gill à la tête du studio, tandis que la maison-mère semblait progressivement perdre du terrain dans le conflit l’opposant aux créateurs de la licence. Ces dernières semaines, la disparition du nom de Krafton comme éditeur sur certaines pages de boutiques du jeu, alimentait encore davantage les spéculations autour d’une rupture en coulisses.
Pourtant, Unknown Worlds aurait lui continué d’avancer sur le titre, effectivement le studio assure avoir profité du délai supplémentaire pour enrichir le contenu du jeu avec de nouveaux biomes, de nouvelles créatures, des chapitres scénaristiques supplémentaires ainsi que l’intégration plus poussée du mode coopératif jusqu’à quatre joueurs. Ironiquement, malgré toutes les tentatives supposées de l'éditeur pour reprendre la main sur le calendrier et les conditions de sortie du projet, ce sont finalement les plans initiaux des développeurs qui semblent avoir triomphé. Subnautica 2 arrivera bien en accès anticipé, fidèle au modèle qui avait fait le succès du premier épisode.