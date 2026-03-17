ACTU
Krafton, Warner Bros. Games Montréal : deux actualités qui illustrent les turbulences de l’industrie
par Buck Rogers, email
Entre une décision de justice très embarrassante pour Krafton dans le dossier Subnautica 2 et des licenciements signalés chez Warner Bros. Games Montréal, l’actualité de l’industrie vidéoludique rappelle une fois encore que les coulisses du secteur peuvent être malheureusement aussi agitées que les sorties de jeu vidéo les plus attendues. Ces deux évènements reviennent sur une réalité que l’on voit trop souvent ces dernières années, celle d’une industrie vidéoludique qui reste structurellement instable, où les conflits contractuels, les "restructurations internes" et les pressions économiques font désormais partie intégrante du paysage du secteur.
La justice américaine a récemment donné raison aux anciens dirigeants d’Unknown Worlds dans le conflit qui les opposaient à Krafton, l’éditeur sud-coréen qui était propriétaire du studio depuis 2021. Le tribunal du Delaware a ainsi estimé que l’éditeur avait outrepassé ses droits contractuels en écartant les responsables historiques du studio, dont le PDG Ted Gill, dans un contexte de tensions autour du développement de Subnautica 2.
Alors bonne nouvelle, la décision oblige désormais Krafton à réintégrer Gill à la tête du studio et même à lui rendre le contrôle du projet, notamment concernant la stratégie de sortie en accès anticipé qu’il avait défendu. Il s’agit d’un gros revers pour l’éditeur, qui se retrouve ainsi publiquement rappelé à l’ordre. Car derrière ce conflit se cache probalement un mécanisme d’intéressement, en effet, lors du rachat d’Unknown Worlds, un accord prévoyait une prime pouvant atteindre plusieurs centaines de millions de dollars si certaines performances commerciales étaient atteintes.
C’est pourquoi la bataille judiciaire s’était d’ailleurs articulée autour de la gestion du studio et du calendrier du projet. Avec chacun accusant l’autre de manœuvrer pour influencer l’issue de cet accord. L’affaire avait même pris une tournure particulièrement cocasse lorsque des documents judiciaires ont révélé que la direction de Krafton aurait sollicité l’aide d’un chatbot d’intelligence artificielle pour réfléchir à une stratégie juridique dans ce dossier…
Dans un registre différent mais tout autant révélateur, nous avons appris tristement que plusieurs employés de WB Games Montréal avaient récemment indiqué sur les réseaux professionnels avoir perdu leur poste. Malgré tout, le studio canadien, connu pour Batman: Arkham Origins et plus récemment Gotham Knights, n’a pas officiellement détaillé l’ampleur de ces départs. Toutefois, plusieurs témoignages d’anciens salariés évoquent des postes supprimés dans différents départements, allant de la production à la narration.
Ces suppressions de postes surviennent dans un contexte déjà très agité pour Warner Bros. Discovery, qui est au cœur d’un vaste projet de rachat. Bien que Netflix ait initialement proposé de racheter la Warner, l’offre avait été jugée inférieure à celle de Paramount Skydance, qui est désormais le prétendant principal. Toutefois, l’opération reste soumise à l’approbation des régulateurs et actionnaires. De toute façon, il est vrai que cela faisait déjà un moment, le groupe s'était engagé dans une vaste réorganisation de ses activités, et les récents changements autour de ses filiales du secteur vidéoludique qui alimentent les spéculations.
Ainsi, si aucun lien officiel n’a été confirmé entre ces projets de rachat et les licenciements chez WB Games Montréal, ces mouvements s’inscrivent de toute façon dans un contexte déjà très tendu pour sa division jeux vidéo. Depuis plusieurs années déjà, la stratégie du groupe dans le jeu vidéo semble naviguer entre des projets ambitieux, des "restructurations internes" et des résultats commerciaux très souvent décevants. Comme d’habitude, on souhaitera bon courage et bonne chance aux petites mains.
Krafton perd une bataille judiciaire autour de Subnautica 2
La justice américaine a récemment donné raison aux anciens dirigeants d’Unknown Worlds dans le conflit qui les opposaient à Krafton, l’éditeur sud-coréen qui était propriétaire du studio depuis 2021. Le tribunal du Delaware a ainsi estimé que l’éditeur avait outrepassé ses droits contractuels en écartant les responsables historiques du studio, dont le PDG Ted Gill, dans un contexte de tensions autour du développement de Subnautica 2.
Alors bonne nouvelle, la décision oblige désormais Krafton à réintégrer Gill à la tête du studio et même à lui rendre le contrôle du projet, notamment concernant la stratégie de sortie en accès anticipé qu’il avait défendu. Il s’agit d’un gros revers pour l’éditeur, qui se retrouve ainsi publiquement rappelé à l’ordre. Car derrière ce conflit se cache probalement un mécanisme d’intéressement, en effet, lors du rachat d’Unknown Worlds, un accord prévoyait une prime pouvant atteindre plusieurs centaines de millions de dollars si certaines performances commerciales étaient atteintes.
C’est pourquoi la bataille judiciaire s’était d’ailleurs articulée autour de la gestion du studio et du calendrier du projet. Avec chacun accusant l’autre de manœuvrer pour influencer l’issue de cet accord. L’affaire avait même pris une tournure particulièrement cocasse lorsque des documents judiciaires ont révélé que la direction de Krafton aurait sollicité l’aide d’un chatbot d’intelligence artificielle pour réfléchir à une stratégie juridique dans ce dossier…
Des licenciements cher Warner Bros. Games Montréal qui interrogent
Dans un registre différent mais tout autant révélateur, nous avons appris tristement que plusieurs employés de WB Games Montréal avaient récemment indiqué sur les réseaux professionnels avoir perdu leur poste. Malgré tout, le studio canadien, connu pour Batman: Arkham Origins et plus récemment Gotham Knights, n’a pas officiellement détaillé l’ampleur de ces départs. Toutefois, plusieurs témoignages d’anciens salariés évoquent des postes supprimés dans différents départements, allant de la production à la narration.
Ces suppressions de postes surviennent dans un contexte déjà très agité pour Warner Bros. Discovery, qui est au cœur d’un vaste projet de rachat. Bien que Netflix ait initialement proposé de racheter la Warner, l’offre avait été jugée inférieure à celle de Paramount Skydance, qui est désormais le prétendant principal. Toutefois, l’opération reste soumise à l’approbation des régulateurs et actionnaires. De toute façon, il est vrai que cela faisait déjà un moment, le groupe s'était engagé dans une vaste réorganisation de ses activités, et les récents changements autour de ses filiales du secteur vidéoludique qui alimentent les spéculations.
Ainsi, si aucun lien officiel n’a été confirmé entre ces projets de rachat et les licenciements chez WB Games Montréal, ces mouvements s’inscrivent de toute façon dans un contexte déjà très tendu pour sa division jeux vidéo. Depuis plusieurs années déjà, la stratégie du groupe dans le jeu vidéo semble naviguer entre des projets ambitieux, des "restructurations internes" et des résultats commerciaux très souvent décevants. Comme d’habitude, on souhaitera bon courage et bonne chance aux petites mains.