Factornews présente : Les Fact'Or 2022

Fact'Or du fils indigne 2022 : Somerville à vouloir trop ressembler à un jeu Playdead joue le mort et déroule un gameplay irritant et un scénario bourré d'incohérences pendant ses 6 petites heures. Difficile de le sauver du naufrage malgré sa direction artistique, il est vrai, à tomber. Quelle année étrange que 2022. Je m'y serais ennuyé devant le dernier blockbuster de Santa Monica Studio God of War: Ragnarock (lâché après une quinzaine d'heures) et bien amusé sur un petit puzzler avec des toutous et des petits trains (le trop choupi Railbound). Malgré tout, on est face à une année jeu vidéo classique avec ses hauts, ses bas, ses déceptions et quelques pépites. Oh et le Steam Deck aussi qui vient bouleverser nos habitudes de consommation et nous réconcilie avec notre canapé. Suivez le guide !

Fact'Or de la meilleure déception 2022 : Foretales à tout du bon deckbuilder. La preuve, j'y ai passé de très bons moments. Une certaine vision du jeu de carte narratif doublé d'une bande son signée Christophe Héral et Raphaël Joffres qui fait mouche jusqu'à ce que le jeu se perde en route et qu'on se retrouve à tourner en rond en essayant désespérément toutes les combinaisons de cartes pour trouver la seule issue au puzzle, ou qu'il sorte du chapeau une mécanique de roguelike dont il n'avait franchement pas besoin.

Fact'Or 30 millions d'amis 2022 : Avec son adorable toutou et son grappin, Grapple Dog est un petit platformer qui mérite le coup d'oeil. Alors certes, mis à part ses mécaniques de grappinades, il ne fait pas plus, pas moins qu'un autre, mais on y revient souvent avec grand plaisir.

Fact'Or du disque de platine 2022 : Le top of the pop qui sera resté le plus longtemps sur la page d'accueil de mon YouTube Music cette année aura été sans conteste l'exceptionnelle bande originale de ANNO: Mutationem. Bon OK, le jeu n'était pas exempt de défaut, mais sa musique par contre s'étend sur 3 petites heures et présente ce qu'on fait de mieux aujourd'hui dans le Deus Ex-core (et quelques morceaux de rock plus énervés). Un régal pour les oreilles signé Vanguard Sound. En première dauphine, on retrouve aussi la très rigolote et trop courte BO aux forts accents Raymaniens de Foretales.

Fact'Or du backlog 2022 : 13 Sentinels que j'ai pu découvrir après la tempête dans sa version Switch (identique en tous points à la version PS4). Que dire si ce n'est qu'il présente un des tout meilleurs scénarios SF du jeu vidéo, une histoire passionnante qu'on dévore en compagnie des 13 gamins de cette épopée spatiale assez époustouflante, une bande originale magistrale et l'impression d'avoir joué à un truc culte. Chapeau VanillaWare.

Fact'Or du RDV l'année prochaine 2022 : Gloomwood. Acheté cette année après avoir fait la démo en long et en large, il va falloir se faire violence, mais je vais attendre la fin de l'accès anticipé pour me jeter sur cette immersive-sim indée qui promet énormément. Ex-aequo, l'énormissime FPS Selaco qui prend GZ Doom et le retourne dans tous les sens. Pas encore de date de sortie, mais on s'est délectés d'un premier aperçu du jeu cette année. La nouvelle démo est déjà sur Steam et vous devriez aller y jouer juste après avoir lu les Fact'Or. Bonus stage : Last Epoch qui attend sagement dans ma bibliothèque Steam et dont la sortie d'accès anticipé est imminente. Allez plus que quelques patchs et je me jette dessus à corps perdu !