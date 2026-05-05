ACTU
Valve réussit le grand retour du Steam Controller… au prix du chaos TTC
par Buck Rogers, email
Quelques minutes seulement après l’ouverture des précommandes du nouveau Steam Controller, les serveurs de la plateforme Steam ont commencé à vaciller sous l’afflux massif de connexions. Trente minutes plus tard, tout était déjà sold out. Valve était-il vraiment dépassé ou s’agit-il d’une simple stratégie out of stock ?
Hier, la société étasunienne a finalement lancé la seconde version de la manette tant attendue, un périphérique vendu quand même 99 euros (ouch !) et pensé comme l’évolution moderne de cette étrange périphérique sortie en 2015. Malgré un tarif jugé élevé par une partie de la communauté, cela n’a aucunement empêché un engouement qui a été immédiat. Selon PC Gamer, la demande a été si forte que le Steam Store s’est retrouvé saturé dès l’ouverture des ventes, provoquant des erreurs de paiement, des files d’attente interminables et une panique collective chez les acheteurs.
C’est sûr que cela marque clairement un retournement spectaculaire pour cette licence hardware qui avait pourtant connu une fin presque humiliante. Le premier Steam Controller, expérimental et incompris à son lancement, avait terminé sa carrière bradé à simplement cinq petit dollars lors des soldes Steam de 2019. Toutefois, entre-temps, le Steam Deck est passé par là et le succès fut colossal. Le PC portable de Valve a profondément changé la perception des joueurs vis-à-vis de l’écosystème Hardware de Steam.
Le plus ironique doit rester sans doute que le principal problème du Steam Controller version 2026 ne soit finalement ni son ergonomie, ni son tarif… mais simplement sa disponibilité. À peine les stocks épuisés, d'après Kotaku, que l'on pouvait "compter" sur les scalpers pour publier les premières annonces eBay qui sont apparues avec des prix dépassant parfois les 300 dollars. Comme d’habitude, en somme.
Le constructeur bénéficie désormais d’un capital confiance qu’il n’avait jamais réellement possédé à l’époque des Steam Machines. Valve saura-t-il suivre la cadence ? Ce Steam Controller confirme une chose, c’est que l’entreprise de Gabe Newell n’est plus seulement un distributeur de jeux PC, elle semble être devenue également un constructeur hardware que les joueurs attendent désormais au tournant.
Hier, la société étasunienne a finalement lancé la seconde version de la manette tant attendue, un périphérique vendu quand même 99 euros (ouch !) et pensé comme l’évolution moderne de cette étrange périphérique sortie en 2015. Malgré un tarif jugé élevé par une partie de la communauté, cela n’a aucunement empêché un engouement qui a été immédiat. Selon PC Gamer, la demande a été si forte que le Steam Store s’est retrouvé saturé dès l’ouverture des ventes, provoquant des erreurs de paiement, des files d’attente interminables et une panique collective chez les acheteurs.
C’est sûr que cela marque clairement un retournement spectaculaire pour cette licence hardware qui avait pourtant connu une fin presque humiliante. Le premier Steam Controller, expérimental et incompris à son lancement, avait terminé sa carrière bradé à simplement cinq petit dollars lors des soldes Steam de 2019. Toutefois, entre-temps, le Steam Deck est passé par là et le succès fut colossal. Le PC portable de Valve a profondément changé la perception des joueurs vis-à-vis de l’écosystème Hardware de Steam.
Le plus ironique doit rester sans doute que le principal problème du Steam Controller version 2026 ne soit finalement ni son ergonomie, ni son tarif… mais simplement sa disponibilité. À peine les stocks épuisés, d'après Kotaku, que l'on pouvait "compter" sur les scalpers pour publier les premières annonces eBay qui sont apparues avec des prix dépassant parfois les 300 dollars. Comme d’habitude, en somme.
Le constructeur bénéficie désormais d’un capital confiance qu’il n’avait jamais réellement possédé à l’époque des Steam Machines. Valve saura-t-il suivre la cadence ? Ce Steam Controller confirme une chose, c’est que l’entreprise de Gabe Newell n’est plus seulement un distributeur de jeux PC, elle semble être devenue également un constructeur hardware que les joueurs attendent désormais au tournant.