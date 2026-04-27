ACTU
But shit, it was 99 dollars
par CBL, email @CBL_Factor
On imagine que Valve comptait à l'origine sortir le nouveau Steam Controller en même temps que la Steam Machine. Mais la flambée des prix de la RAM et des SSD en ont décidé autrement et Valve a donc choisi de mettre en vente la nouvelle manette seule dès le 4 mai. La bête coûte quand même 99 dollars/euros ce qui est un poil cher mais elle a le mérite d'être vendue avec une station d'accueil qui permet de charger la batterie et qui comprend un module radio 2,4 GHz pour communiquer sans fil et sans latence. Le Steam Controller fonctionne aussi en Bluetooth et en mode filaire.
Si tout le monde semble conquis par la partie matérielle (RPS, Engadget, Polygon...), il y a une suprise côté logiciel : la manette ne fonctionne que via Steam. Si vous jouez à un jeu en dehors de Steam, la manette n'est pas reconnue. La solution consiste à ajouter vos jeux non-Steam dans Steam mais c'est un peu étrange de la part de Valve. C'est dommage car tout le reste semble bien pensé, depuis le feeling des sticks et des trackpads jusqu'à l'autonomie très généreuse (près de 35H pour une charge). Après vous payez pour la polyvalence. Si comme moi vous n'utilisez ni les trackpads ni le gyro sur le Steam Deck, cette manette n'est probablement pas faite pour vous.
Si tout le monde semble conquis par la partie matérielle (RPS, Engadget, Polygon...), il y a une suprise côté logiciel : la manette ne fonctionne que via Steam. Si vous jouez à un jeu en dehors de Steam, la manette n'est pas reconnue. La solution consiste à ajouter vos jeux non-Steam dans Steam mais c'est un peu étrange de la part de Valve. C'est dommage car tout le reste semble bien pensé, depuis le feeling des sticks et des trackpads jusqu'à l'autonomie très généreuse (près de 35H pour une charge). Après vous payez pour la polyvalence. Si comme moi vous n'utilisez ni les trackpads ni le gyro sur le Steam Deck, cette manette n'est probablement pas faite pour vous.