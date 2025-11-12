ACTU
Valve annonce le Steam Controller 2.0
par CBL, email @CBL_Factor
Le Steam Controller était la première tentative de Valve de sortir une manette permettant de jouer aux jeux pensés pour la manette comme à ceux qui n'étaient pas pensés pour. Le problème est qu'il n'était bon dans aucun cas à cause de l'absence de croix numérique et de deuxième stick analogique. Dix ans plus tard, Valve vient d'annoncer la nouvelle version. Globalement, ils ont pris un Steam Deck et ils ont enlevé l'écran.
On retrouve donc les deux trackpads, les 4 boutons de dos et le gyro mais le Steam Controller semble bien meilleur niveau vibrations (parfait pour une certaine partie du catalogue Steam) et les deux sticks analogiques sont à base de TMR, une techno magnétique qui devrait être à l'épreuve du temps. Malgré tout cela, la manette est à peine plus épaisse et plus large qu'une manette Xbox Series ou DualSense et pèse autant. La prise en main semble super confortable. Elle comporte une batterie de 8,39 Wh qui devrait durer plus de 35H soit le triple d'une DualSense !
On peut la connecter en Bluetooth ou en filaire à n'importe quoi. Elle sera vendue avec le Steam Controller Puck qui sert à la recharger et qui comprend aussi le même module radio que la Steam Machine afin de facilement appairer la manette à un PC. Valve semble avoir pensé à tout. Ou presque : le Steam Controller n'a pas de port micro/casque comme les manettes officielles PlayStation, Xbox et Nintendo.
