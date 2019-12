La manette Steam tire sa révérence

Lancée il y a quatre ans, la manette Steam est une petite merveille technologique capable de jouer de la musique en la faisant vibrer. Elle supporte des tonnes de jeux grâce à des profils créés par les joueurs et peut se connecter en Bluetooth via une mise à jour logicielle . Ses deux pavés tactiles permettent d'émuler une souris afin de jouer à Civ dans le canap'.Mais pour les autres jeux, l'absence de double-stick et de croix directionnelle se fait cruellement sentir. Valve en est d'ailleurs conscient et permet de reconfigurer/réassigner les boutons de manettes concurrentes (Xbox, PS4, Switch...) de la même manière que pour la manette Steam ce qui a scellé le sort de cette dernière. Valve vient d'arrêter la production de la manette Steam et a vendu la dernière fournée pour une bouchée de pain comme il l'avait fait pour le Steam Link.