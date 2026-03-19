ACTU
Starfield arrivera sur PlayStation 5 avec une mise à jour majeure et une extension
par Buck Rogers, email
Après une sortie initiale en 2023 sur PC et Xbox Series, Starfield s’apprête à franchir une nouvelle étape. Ainsi le RPG spatial de Bethesda Game Studios sera disponible sur PlayStation 5 à compter du 7 avril qui vient, marquant un tournant pour un studio historiquement associé à l’écosystème Microsoft depuis son rachat par ce dernier. Toutefois, cette sortie ne se limite pas à un simple portage, elle s’accompagnera d’une mise à jour majeure et d’une extension.
L’arrivée de Starfield sur PS5 sera suivie de plusieurs améliorations techniques pensées pour exploiter les capacités de la console, concernant principalement le support avancé de la manette DualSense. Car toutes les autres seront portées aussi bien la plateforme de Sony, que sur celle du PC et de la Xbox Series. Cela concernera entre autres des temps de chargement réduits et des textures améliorées, et c’est peu dire que le jeu en avait bien besoin.
En parallèle, Bethesda déploiera Free Lanes, la plus importante mise à jour gratuite du jeu à ce jour. Histoire de répondre aux critiques formulées depuis sa sortie, en introduisant notamment une exploration spatiale plus fluide, moins de transitions qui sapent l’immersion, de nouveaux points d’intérêt et événements, des améliorations bienvenues pour le New Game+ ainsi que de nouveaux ennemis et activités. Comme on en avait déjà parlé, ce ne sera pas non plus “Starfield 2.0”, la mise à jour sera juste une version du titre plus aboutie.
Simultanément à la mise à jour gratuite, nous aurons l’extension Terran Armada. Ce contenu payant introduit une intrigue inédite, opposant les grandes factions humaines à une menace technologique émergente. Il y aura ainsi de nouvelles missions scénarisées, des personnages inédits ainsi qu’un arsenal enrichi, avec des équipements et technologies spécifiques à débloquer.
Malgré ces ajouts, comme CBL en a déjà parlé, un point cristallise les tensions : l’intégration de la technologie DLSS 5 développée par NVIDIA. Emballé au départ, Bethesda a bien rétropédalé comme il se doit sur le sujet. Il se voyait déjà peut-être confier le design de leur PNJ à la section maternelle locale. Ou c’était peut-être déjà le cas, je ne sais pas.
Quoi qu’il en soit, Starfield proposera bientôt une expérience plus complète, qui pourrait ravir quelques fans de hard science-fiction sur PlayStation 5, et également donner l’occasion aux joueurs PC et Xbox Series de réinstaller le jeu.
L’arrivée de Starfield sur PS5 sera suivie de plusieurs améliorations techniques pensées pour exploiter les capacités de la console, concernant principalement le support avancé de la manette DualSense. Car toutes les autres seront portées aussi bien la plateforme de Sony, que sur celle du PC et de la Xbox Series. Cela concernera entre autres des temps de chargement réduits et des textures améliorées, et c’est peu dire que le jeu en avait bien besoin.
En parallèle, Bethesda déploiera Free Lanes, la plus importante mise à jour gratuite du jeu à ce jour. Histoire de répondre aux critiques formulées depuis sa sortie, en introduisant notamment une exploration spatiale plus fluide, moins de transitions qui sapent l’immersion, de nouveaux points d’intérêt et événements, des améliorations bienvenues pour le New Game+ ainsi que de nouveaux ennemis et activités. Comme on en avait déjà parlé, ce ne sera pas non plus “Starfield 2.0”, la mise à jour sera juste une version du titre plus aboutie.
Simultanément à la mise à jour gratuite, nous aurons l’extension Terran Armada. Ce contenu payant introduit une intrigue inédite, opposant les grandes factions humaines à une menace technologique émergente. Il y aura ainsi de nouvelles missions scénarisées, des personnages inédits ainsi qu’un arsenal enrichi, avec des équipements et technologies spécifiques à débloquer.
Malgré ces ajouts, comme CBL en a déjà parlé, un point cristallise les tensions : l’intégration de la technologie DLSS 5 développée par NVIDIA. Emballé au départ, Bethesda a bien rétropédalé comme il se doit sur le sujet. Il se voyait déjà peut-être confier le design de leur PNJ à la section maternelle locale. Ou c’était peut-être déjà le cas, je ne sais pas.
Quoi qu’il en soit, Starfield proposera bientôt une expérience plus complète, qui pourrait ravir quelques fans de hard science-fiction sur PlayStation 5, et également donner l’occasion aux joueurs PC et Xbox Series de réinstaller le jeu.