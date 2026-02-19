ACTU
Des nouvelles de Starfield et de The Elder Scrolls VI
par Buck Rogers, email
Lors d’une interview avec Kinda Funny, le directeur créatif de Todd Howard a confirmé que la prochaine mise à jour de Starfield sera conséquente, mais qu’il ne s’agira en aucun cas d’un reboot du jeu en 2.0. Vu le pedigree de grand maître quatrième dan de bullshit jitsu du personnage, on peut dire que cette transparence est assez déroutante.
Mais ce n’est que le début, pas de conclusion hâtive, s’il vous plaît. Alors si ce « n’est pas Starfield 2.0 », selon lui « si vous aimez [le jeu], on pense que vous allez aimer cela ». Toutefois, il prévient également que « si Starfield n’a pas connecté avec vous […], je ne pense pas que ça va changer ça fondamentalement ». Cela a au moins le mérite d’être clair.
Pourquoi cette mise à jour a-t-elle pris autant de temps ? Bethesda est un studio relativement moyen, enfin avec quand même presque 500 employés, et Fallout 76 a occupé beaucoup leur attention dernièrement. Il fallait surfer sur la sortie de la saison 2 de la série Fallout, bien évidemment.
Starfield n’ayant pas fait l’unanimité, il a parlé également de leur prochain jeu très attendu forcément : The Elder Scrolls VI. Toujours en chantier, le titre se veut à la fois un retour aux sources mais sur un nouveau moteur le Creation Engine 3. Il nous promet, ce qui n’engagent que celles et ceux qui y croient, une meilleure gestion du monde, des chargements plus fluides, etc. Comme vous vous en doutez, il faudra être très patient une sortie n’étant pas pour bientôt, et de son aveu le jeu avait été annoncé bien top tôt.
Mais ce n’est que le début, pas de conclusion hâtive, s’il vous plaît. Alors si ce « n’est pas Starfield 2.0 », selon lui « si vous aimez [le jeu], on pense que vous allez aimer cela ». Toutefois, il prévient également que « si Starfield n’a pas connecté avec vous […], je ne pense pas que ça va changer ça fondamentalement ». Cela a au moins le mérite d’être clair.
Pourquoi cette mise à jour a-t-elle pris autant de temps ? Bethesda est un studio relativement moyen, enfin avec quand même presque 500 employés, et Fallout 76 a occupé beaucoup leur attention dernièrement. Il fallait surfer sur la sortie de la saison 2 de la série Fallout, bien évidemment.
Starfield n’ayant pas fait l’unanimité, il a parlé également de leur prochain jeu très attendu forcément : The Elder Scrolls VI. Toujours en chantier, le titre se veut à la fois un retour aux sources mais sur un nouveau moteur le Creation Engine 3. Il nous promet, ce qui n’engagent que celles et ceux qui y croient, une meilleure gestion du monde, des chargements plus fluides, etc. Comme vous vous en doutez, il faudra être très patient une sortie n’étant pas pour bientôt, et de son aveu le jeu avait été annoncé bien top tôt.